Abbiamo il primo teaser trailer di Shrek 5, ma l’uscita è lontanissima

Dopo mesi di anticipazioni e rinvii, DreamWorks ha finalmente pubblicato il primo trailer di Shrek 5, offrendo ai fan un primo sguardo al ritorno dell’orco più famoso dell’animazione.

Il nuovo capitolo riporterà sullo schermo le voci storiche della saga, con Mike Myers nuovamente nei panni di Shrek, Cameron Diaz in quelli di Fiona ed Eddie Murphy pronto a prestare ancora una volta la voce all’inseparabile Ciuchino.

La vera novità è però rappresentata dall’arrivo di Zendaya, che entrerà ufficialmente nell’universo della serie interpretando la figlia di Shrek e Fiona.

Si tratta del primo film principale del franchise dopo Shrek e vissero felici e contenti, uscito nel 2010, e arriva quindi a distanza di ben diciassette anni dall’ultimo capitolo della saga originale.

Un ritorno che punta chiaramente a fare leva sulla nostalgia di un’intera generazione di spettatori cresciuti con i primi film DreamWorks, ma che allo stesso tempo introduce nuovi personaggi destinati a raccogliere l’eredità dei protagonisti storici.

La serie di Shrek rappresenta una delle proprietà animate più importanti degli ultimi venticinque anni. Il primo film, uscito nel 2001, rivoluzionò il panorama dell’animazione mainstream grazie al suo umorismo irriverente e alla capacità di parodiare le classiche fiabe senza perdere il cuore della storia.

Il successo portò rapidamente alla realizzazione di Shrek 2, considerato ancora oggi da molti fan uno dei migliori sequel animati mai realizzati, prima dell’arrivo di Shrek Terzo nel 2007 e di Shrek e vissero felici e contenti nel 2010.

Nel frattempo il franchise ha continuato a espandersi attraverso spin-off di successo dedicati al Gatto con gli Stivali, ma la saga principale è rimasta ferma per quasi due decenni.

Per questo motivo il debutto del primo trailer di Shrek 5 rappresenta un momento particolarmente significativo per il pubblico che ha accompagnato la serie fin dagli inizi.

Alla regia troviamo Walt Dohrn, Conrad Vernon e Brad Ableson. Dohrn e Vernon conoscono bene il mondo di Shrek, avendo già lavorato ai precedenti capitoli del franchise in diversi ruoli creativi.

Un’assenza che alcuni fan hanno subito notato riguarda invece Antonio Banderas. Al momento il Gatto con gli Stivali non compare nel materiale promozionale diffuso da DreamWorks e il suo coinvolgimento non è stato ancora confermato ufficialmente.

Nel corso degli ultimi mesi Universal e DreamWorks hanno modificato più volte la data di uscita del film. Inizialmente previsto per luglio 2026, il progetto è stato successivamente rinviato prima a dicembre dello stesso anno e infine al 30 giugno 2027, data attualmente fissata per il debutto nelle sale.

Resta ora da capire se la saga abbia ancora qualcosa di nuovo da raccontare dopo tanti anni di assenza.

Il primo trailer sembra puntare soprattutto sul ritorno dei personaggi che hanno reso celebre il franchise, affiancandoli a una nuova generazione destinata a raccogliere il testimone.

Una strategia che negli ultimi anni ha già dato ottimi risultati a diversi franchise storici e che potrebbe permettere a Shrek di conquistare nuovamente il pubblico, sia quello cresciuto con i film originali sia quello che sta per scoprire per la prima volta il mondo di Molto Molto Lontano.

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