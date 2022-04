Nel nuovo trailer di Jurassic World: Il Dominio, i dinosauri sono ovunque e fuori controllo

A qualche mese dall’arrivo del prologo di 5 minuti, Universal Pictures ha diffuso oggi il poster e il nuovo trailer di Jurassic World: Il Dominio (Jurassic World: Dominion), il film conclusivo della nuova trilogia che è stato diretto nuovamente da Colin Trevorrow (già alla regia di Il regno distrutto) e riporterà indietro gli spettatori di 65 milioni di anni al periodo Cretaceo, mostrandoci com’era il mondo prima che gli esseri umani esistessero.

Questa la trama ufficiale:

Il film svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo.

Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

A quanto già confermato, in Il Dominio vedremo sette nuove specie di dinosauri, tutti creati digitalmente dai sapienti tecnici della Industrial Light & Magic, mai viste prima negli altri capitoli della saga.

Tra i protagonisti troveremo invece sia new entry che vecchie conoscenze: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Justice Smith, Daniella Pineda, Jake Johnson, Omar Sy, Dichen Lachman, Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Scott Haze.

La colonna sonora è stata composta dal premio Oscar Michael Giacchino.

In attesa di vederlo nei nostri cinema il 2 giugno, di seguito trovate il full trailer doppiato in italiano di Jurassic World: Il Dominio, che anticipa qualcosa in più di quello che vedremo:

Fonte: YouTube