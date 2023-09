Nessuno ti salverà: la recensione del film sci-fi di Brian Duffield (su Disney+)

Voto: 6.5/10 Titolo originale : No One Will Save You , uscita : 22-09-2023. Regista : Brian Duffield.

Si potrebbe arrivare alla fine di Nessuno ti salverà (No one will save you), fanta-thriller diretto da Brian Duffield appena finito dritto nel catalogo di Disney+ senza passare dai cinema, prima di rendersi conto di un elemento piuttosto importante.

La protagonista, Brynn (Kaitlyn Dever), non ha pronunciato una parola. Mentre gli extraterrestri irrompono nella casa isolata in cui la ragazza vive da sola, la mancanza di dialoghi aggiunge un ulteriore strato di inquietudine a quello che è il piacevole home invasione sci-fi di un regista che ha dimostrato di avere un certo talento in questo campo.

Non ci sono in giro molti attori abbastanza espressivi da sostenere un intero film senza mai aprire bocca. Fortunatamente i responsabili del casting han trovato la semi sconosciuta 26enne Kaitlyn Dever (La rivincita delle sfigate), che riesce a dire più cose con la sola minima espressione facciale che con l’intero corpo molti altri.

E anche Brian Duffield comunque non scherza, ‘approfittando’ della situazione. La mette infatti sotto torchio emotivo presto e volentieri.

Seguiamo quindi Brynn, che si è appena trasferita nella sua casa d’infanzia, dove passa le giornate in solitudine a confezionare abiti, a giocare con il modellino del villaggio, a guardare i vicini e a scrivere a un vecchio amico. È chiaro che la giovane nasconde un terribile segreto. Gli abitanti della comunità sembrano odiarla per qualche motivo. A un certo punto, le sputano addirittura addosso mentre cerca di ottenere aiuto.

Aiuto per cosa? Dall’extraterrestre che si è introdotto improvvisamente nella sua abitazione. E lo ha anche fatto in modo piuttosto disinvolto. Una notte irrompe e inizia a spaventare Brynn. Una creatura dallo spazio profondo un po’ stereotipica, che comunque dà i brividi. Ha gambe e dita dei piedi lunghe e magre e può contorcere il corpo in modi grotteschi. E il gorgoglio stridulo che emette è ancora più scioccante se si considera la mancanza di dialoghi ‘umani’.

Ora, potreste pensare che questa assenza di dialoghi sia un semplice espediente ‘cool’. Ma non è così. Il fatto che non lo si noti per molto tempo e – soprattutto – che non se ne senta la mancanza, dimostra che Brian Duffield sa bene cosa sta facendo col materiale che ha per le mani e che lui stesso ha scritto.

Infatti, trova continuamente modi per mantenere lo status quo che non danno l’impressione di essere mezzucci scadenti. Non ci si ritrova a chiedersi perché questa tizia non emetta un suono. Tutto ha senso, e si è comunque troppo preoccupati dall’imperscrutabile minaccia aliena per accorgersene. Una tensione acuita dalla colonna sonora adeguatamente snervante Joseph Trapanese.

E per quanto riguarda quest’ultima, Brian Duffield la espande in un crescendo fino a quando la situazione va completamente fuori controllo. Naturalmente, Brynn non può chiedere aiuto perché la gente non le rivolge nemmeno la parola (da qui il titolo), quindi deve cavarsela da sola.

Come detto, Kaitlyn Dever sforna una performance di lusso, riuscendo a catturare il senso di totale isolamento e la paura della protagonista, ma anche la sua determinazione e il senso di colpa che si porta dietro. Il mistero che circonda Brynn si dipana in modo ordinato, senza diventare prepotente. Apprendiamo quanto basta quando ne abbiamo bisogno, e quanto più capiamo influisce sulla nostra percezione di tutto ciò che Brynn ha sopportato.

L’unico problema di Nessuno ti salverà è però anche piuttosto significativo, sebbene esuli dal controllo di Brian Duffield. È chiaro che ci troviamo davanti a un’opera dal budget limitato, poiché alcuni effetti speciali usati per le creature sono assai deboli e l’insipida ambientazione suburbana non aiuta a migliorare le cose.

Nessuno ti salverà è soltanto il secondo lavoro da regista dopo Spontaneous (2020) per il 37enne della Pennsylvania, che alle spalle ha lavorato soprattutto come sceneggiatore in divertenti mash-up tra generi come il sottovalutato Love and Monsters (la recensione), oltre a La Babysitter e il thriller sottomarino dai toni lovecraftiani Underwater, con Kristen Stewart.

Quello che fino ad ora l’ha contraddistinto è un tocco sempre leggermente anticonformista che ricorda, in misura minore, quello del collega Christopher Landon, e anche qui dimostra di essere un autore da tenere d’occhio. E se è vero che le cose si fanno piuttosto folli nell’atto finale di Nessuno ti salverà (qualcosa che potrebbe richiedere più di una visione per capire cos’è successo), ci si ritrova ben disposti a vedere cos’ha escogitato Brian Duffield per chiudere il film.

Insomma, Nessuno ti salverà è un po’ A Quiet Place – Un posto tranquillo e un po’ La Guerra dei Mondi, e dovrebbe essere in cima al vostro radar dei titoli da opzionare per una comoda visione casalinga durante il weekend.

