Saltburn: la recensione del film aristocratico di Emerald Fennell

Premessa. Non tutto in Saltburn funziona e, durante alcuni dei momenti in cui fallisce, lo fa in modo piuttosto spumeggiante. Eppure, il film diretto da Emerald Fennell è abbastanza folle da essere selvaggiamente divertente e completamente inquietante in parti uguali.

Come per il precedente Una donna promettente (la recensione), la sceneggiatura getta sullo schermo cose impenitentemente bizzarre attraverso una trama apparentemente familiare (il cliché dell’ ‘estraneo apparentemente amichevole tra noi’ che ha influenzato una raffica di thriller degli anni ’90 da La mano sulla culla a Inserzione pericolosa). Il finale è la parte più debole – non tanto quello che succede, quanto l’insistenza della regista sul fatto che lo spettatore abbia bisogno di una serie di flashback per ‘riempire gli spazi vuoti’.

Saltburn inizia sul set di Oxford con il dolce incontro tra gli studenti Oliver Quick (Barry Keoghan) e Felix Catton (Jacob Elordi). Con la voce fuori campo, Oliver ci informa che ama Felix, ma non è ‘innamorato’ di lui. Quindi descrive dettagliatamente tutte le ammirevoli qualità di Felix, che apparentemente sono infinite. Non ci vuole molto per riconoscere che Felix è salito su un piedistallo divino nell’immaginazione di Oliver. Tuttavia, il bello e carismatico Felix è fin troppo felice di offrire la mano in segno di amicizia al timido ed emarginato Oliver quando quest’ultimo gli presta una bicicletta dopo che il suo mezzo di trasporto ha forato.

All’inizio, la relazione tra Oliver e Felix sembra influenzata da Il talento di Mr. Ripley ma, dopo che le cose tra loro si sono calmate, si riaccende quando Oliver subisce un colpo emotivo. Felix invita quindi Oliver a trascorrere l’estate con lui nella sontuosa tenuta di campagna della sua famiglia, Saltburn.

Nella residenza ci sono anche il padre decisamente educato di Felix, Sir James (Richard E. Grant); la loquace madre, Elspeth (Rosamund Pike); la sorella ipersessuale, Venetia (Alison Oliver); e altri due ospiti, un compagno di studi di Oxford, Farleigh (Archie Madekwe), e una donna di mezza età, la povera cara Pamela (Carey Mulligan).

Mentre si sistema nella sua nuova vita a Saltburn, il diffidente Oliver si ritira dalle scene per fare posto a un maestro manipolatore che ha un programma segreto che nessuno, tanto meno Felix, sospetta.

La sceneggiatura scritta da Emerald Fennell si prende qualche rischio. In molti casi funzionano, anche se l’ossessione di Saltburn per i fluidi corporei a volte diventa un po’ eccessiva. Gli elementi omoerotici sono piuttosto evidenti, anche se non è sempre chiaro fino a che punto si spingano i vari accoppiamenti.

Da parte sua, Oliver sembra pienamente disposto a impegnarsi in qualsiasi tipo di seduzione e/o copulazione, purché si adatti alle sue esigenze. È un brutto lavoro, anche se non ce ne rendiamo pienamente conto durante le prime scene, quando appare timido, bisognoso e solitario.

Barry Keoghan non è estraneo a questo tipo di ruolo, avendo interpretato un individuo non dissimile nell’ancor più strano Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos. Nel bene e nel male, l’attore 31enne è eccezionale in questo tipo di parte. È capace di essere affascinante – in un modo distorto e contorto – pur essendo altrettanto bravo a interpretare uno psicopatico dal cuore di ghiaccio.

Jacob Elordi, che ha recentemente interpretato Elvis Presley nel film biografico di Sofia Coppola, Priscilla, interpreta Felix più come un idolo della mascolinità che come un personaggio completamente formato. Carey Mulligan, che era stata assoluta protagonista in Un donna promettente, Richard E. Grant e la nuova arrivata Alison Oliver hanno ruoli secondari. Rosamund Pike ruba ogni scena in cui si trova nei panni dell’insulsa e ciarliera Elspeth, che non è mai a corto di parole o di commenti taglienti anche nelle circostanze più difficili.

Come accennato, da un punto di vista puramente narrativo il modo in cui Saltburn finisce è un po’ deludente ma pienamente logico (almeno nel mondo irreale in cui è ambientato il film). Ciò che lascia l’amaro in bocca, tuttavia, è l’apparente mancanza di fiducia di Emerald Fennell nelle proprie capacità narrative o nell’attenzione del suo pubblico.

La necessità di rigurgitare vari momenti delle due ore precedenti per mostrare come si incastrano tra loro non è necessaria e persino un po’ offensiva. È come un brutto film giallo in cui il cattivo tiene l’eroe sotto tiro e spiega pazientemente tutti i dettagli del suo piano nefasto. Tuttavia, le scelte discutibili degli ultimi minuti non diminuiscono le ammirevoli qualità di Saltburn: la sua audacia, energia e imprevedibilità.

Di seguito trovate il trailer italiano di Saltburn, finito dritto nel catalogo di Prime Video dal 22 dicembre:

© Riproduzione riservata