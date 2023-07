Shin Kamen Rider, la recensione del film live action diretto da Hideaki Anno

Gran parte del primo atto è dedicato a un rapido eccesso di spiegazioni e alla propensione di Hideaki Anno per i tecnicismi. La situazione di Hongo viene rapidamente messa da parte e lui viene mandato a combattere gli SHOCKER assieme alla sua partner emotivamente fredda Ruriko Midorikawa (Minami Hamabe).

Mano a mano che si avanza, il protagonista si ritrova sempre più malinconico e dilaniato dal senso di colpa, a disagio con il suo corpo di cyborg e per i danni che può infliggere agli altri. Indossa quindi riluttante l’elmo e l’armatura, costretto in una guerra che non ha iniziato, e Sosuke Ikematsu fa un eccellente lavoro nel rappresentare sullo schermo questo profondo dolore.

Hideaki Anno non è certo estraneo all’esplorazione di temi come l’isolamento e la solitudine e la storia di Shin Kamen Rider risplende quando si concentra su questi concetti. Più avanti nel film, quando Hayato Ichimonji (Tasuku Emoto), un secondo Rider, entra in scena, al pubblico viene mostrato cosa potrebbe succedere quando un individuo ‘equilibrato’ abbraccia i suoi poteri invece che temerli.

Questi due Rider opposti sono in realtà due facce della stessa medaglia, che fanno rispettare la giustizia in modi diversi. È affascinante che il regista abbia preso qualcosa che è davvero accaduto nella vita reale fuori dallo show (un attore di Kamen Rider rimasto ferito, coi produttori che hanno introdotto un attore sostitutivo a metà del percorso) e l’abbia reso letterale nel film.

Shin Kamen Rider ha successo come puro omaggio, poiché è ricchissimo di citazioni per i fan di lunga data. Gli effetti sonori e la colonna sonora jazz sono perfettamente emulati, e le scene di combattimento sono coreografate proprio come nella serie originale, con riprese a mano traballanti, zoom rapidi e inquadrature dal basso di persone che compiono salti mortali.

Alcune sequenze d’azione utilizzano tecniche moderne che si avvicinano allo stile degli anime dei giorni nostri, e anche se non si amalgamano con i combattimenti classici, sono comunque eccitanti da guardare.

Il film trova comunque il suo equilibrio nell’atto finale, analizzando le motivazioni dei personaggi e l’intero concetto di Kamen Rider. Lo riduce al combattimento disperato dei guerrieri mascherati fino alla morte, non solo per loro stessi ma per tutta l’umanità.

Dal punto di vista estetico, Shin Kamen Rider è fantastico, e le tute dei Rider sono state modernizzate e aggiornate con gusto. Il miglioramento più significativo riguarda forse i mostri, coi designer che hanno fatto del loro meglio per il trucco e i costumi, e il risultato è notevole.

Alcuni degli effetti in CGI sono un po’ scadenti, ma questo è sempre stata la cifra anche delle iterazioni più recenti della serie, ed è parte integrante del suo fascino.

Dei tre film ‘Shin’, Shin Kamen Rider è il meno focalizzato, ma intrattiene comunque, e commuove. I fan probabilmente lo apprezzeranno di più degli spettatori occasionali, e alla fine risulta una piacevole interpretazione moderna della storia, nonostante alcuni problemi tecnici di sceneggiatura e di ritmo.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Shin Kamen Rider: