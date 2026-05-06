The Day After Tomorrow: lo slasher climatico che non volevamo capire

Nonostante tutto, The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha costruito nel tempo una base di fan più solida di quanto ci si aspetterebbe da un film così discusso. La scienza è spesso discutibile, i personaggi non sono particolarmente profondi, eppure funziona. Perché, alla fine, è un disaster movie con un’intuizione molto semplice ma efficace: è uno slasher in cui l’assassino è il clima.

Il vero problema è che, negli anni, Roland Emmerich ha perfezionato questo tipo di spettacolo altrove. Se cerchi distruzioni iconiche, Independence Day resta imbattibile. Se vuoi il massimo dell’assurdo catastrofico, 2012 spinge tutto oltre il limite. The Day After Tomorrow, invece, prova a stare nel mezzo: vuole sembrare più realistico, ma senza rinunciare agli eccessi del genere. Ed è proprio questa ambiguità a renderlo interessante.

A differenza di altri film del regista, qui c’è un tentativo evidente di trasmettere un messaggio. Il cambiamento climatico non è solo uno sfondo, ma il motore narrativo. Il film insiste su un’idea precisa: ignorare il problema ha conseguenze. Un messaggio nobile, ma comunicato in modo problematico.

Il limite principale è che il film finisce per diventare una caricatura delle reali previsioni scientifiche. Tsunami che sommergono Manhattan, tempeste che congelano all’istante, eventi estremi compressi in poche ore. Tutto questo crea immagini potenti, ma rischia anche di semplificare troppo il discorso. Non è difficile capire perché, negli anni, questo tipo di rappresentazione sia stato usato per ridicolizzare il tema del cambiamento climatico.

Eppure, quando si concentra sui personaggi, il film diventa più efficace. All’inizio, il vicepresidente Becker chiede al climatologo Jack Hall:

“Chi pagherà il prezzo dell’Accordo di Kyoto? Costerebbe centinaia di miliardi all’economia mondiale.”

La risposta del film non è immediata, ma si costruisce attraverso le immagini. Quando le città iniziano a crollare, il sottotesto diventa evidente:

“Sai cos’altro è costoso? Quando il mondo diventa inabitabile.”

È qui che il film trova la sua forza. Non nei disastri spettacolari, ma nel confronto tra economia e sopravvivenza. Becker, inizialmente scettico, rappresenta una posizione reale: la paura del costo immediato delle politiche ambientali. Ma nel corso della storia cambia, riconosce l’errore e ammette di aver sottovalutato il problema. Non è un arco narrativo complesso, ma è significativo.

Questa trasformazione funziona anche perché si lega a un tema più ampio: il costo dell’inazione. Il film non dice semplicemente che il cambiamento climatico è pericoloso. Dice che non fare nulla è più costoso che intervenire. Ed è un concetto che resta attuale.

Un altro elemento interessante è il modo in cui vengono rappresentati i più giovani. Sam e il suo gruppo non sono semplici vittime. Sono preparati, intelligenti, capaci di adattarsi. Il film li usa come simbolo: la nuova generazione è quella che dovrà affrontare le conseguenze, ma anche quella che ha gli strumenti per farlo.

Questa scelta diventa ancora più evidente nella seconda metà del film, quando il tono cambia. Dopo una prima parte dominata dal caos, la storia si sposta verso una dimensione più “umana”. La biblioteca diventa un rifugio, i sopravvissuti collaborano, si crea una piccola comunità. Non è solo sopravvivenza, è organizzazione.

Alcuni passaggi possono sembrare troppo semplici. Le crisi si risolvono rapidamente, le coincidenze aiutano i protagonisti, il finale tende a chiudere in modo relativamente positivo. Ma c’è una coerenza di fondo. Il film non vuole raccontare la fine del mondo, ma la possibilità di andare avanti nonostante tutto.

Questo emerge chiaramente nel contrasto tra disperazione e resistenza. A un certo punto, uno dei personaggi esprime un sentimento molto diretto:

“Tutto ciò per cui ho lavorato… era solo una preparazione per un futuro che non esiste più.”

È una reazione comprensibile, quasi inevitabile di fronte a uno scenario del genere. Ma il film non si ferma lì. Ribalta quella prospettiva e propone un’altra idea:

“Il mondo non finisce. Cambia. E noi dobbiamo cambiare con lui.”

Ed è questo il messaggio che resta. Nonostante gli eccessi, le semplificazioni e le forzature, The Day After Tomorrow riesce a chiudere con un concetto chiaro: la crisi non è la fine, ma un punto di svolta.

Certo, si può criticare molto del film. La scienza è semplificata, la politica è idealizzata, la narrazione a tratti troppo comoda. Ma ridurlo a un semplice spettacolo catastrofico sarebbe limitante. Perché, nel suo modo imperfetto, prova comunque a dire qualcosa di preciso.

E forse è proprio questo il motivo per cui, a distanza di anni, continua a essere discusso. Non tanto per quello che mostra, ma per quello che suggerisce. In un genere che spesso punta solo sull’impatto visivo, prova a lasciare un’idea.

E quell’idea, alla fine, è difficile da ignorare: il costo di non fare nulla è sempre più alto del costo di cambiare.

La scena finale di The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo:

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