Trailer per House of Darkness: Justing Long e Kate Bosworth rivisitano il Dracula di Bram Stoker

Dopo essere stato presentato in anteprima all’ultimo Fantasia Film Festival, Saban Films ha diffuso ora il poster e il trailer di House of Darkness, horror diretto da Neil LaBute (Il Prescelto) che vede protagonisti Justing Long (Drag Me to Hell) e Kate Bosworth (Black Rock, Before I Wake) recitano entrambi in questo seducente thriller del regista

Questa la trama ufficiale:

Tornando a casa nella sua tenuta isolata dopo essersi incontrati in un bar locale, un giocatore in cerca di gol pensa che il suo bellissimo e misterioso appuntamento sarà un altro incontro casuale.

Mentre si conoscono, il loro flirt diventa giocoso, sexy e sinistro. Sperando di essere fortunato, la sua fortuna potrebbe essere appena esaurita.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘some bloody violence/gore, sexual material, and language throughout’ – ci sono anche Gia Crovatin e Lucy Walters.

In attesa di capire se lo vedremo anche dalle nostre parti, di seguito trovate il trailer internazionale di House of Darkness, che arriverà in alcuni cinema americani il 9 settembre e poi in VOD il 13 settembre, che anticipa una “rivisitazione” del Dracula di Bram Stoker:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube