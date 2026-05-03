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Conan il ragazzo del futuro: recensione del libro da cui nasce l’anime

03/05/2026 news di Stella Delmattino

Perché The Incredible Tide di Alexander Key è oggi più attuale che mai

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La nuova edizione italiana Conan il ragazzo del futuro di Alexander Key riporta al centro dell’attenzione un romanzo che, pur essendo nato negli anni Settanta, continua a dialogare con il presente in modo diretto. The Incredible Tide non è soltanto una storia d’avventura per ragazzi, ma una riflessione accessibile su ciò che resta della civiltà dopo il collasso.

Nel libro, il cataclisma – oceani che sommergono i continenti – non è solo uno sfondo spettacolare, ma una premessa etica. Key immagina un mondo ridotto all’essenziale, dove la tecnologia sopravvive come ambiguità: può salvare, ma anche replicare gli errori del passato. La contrapposizione tra High Harbor e Industria diventa così una frattura ideologica: da una parte una comunità fondata sulla semplicità, dall’altra un sistema che continua a inseguire controllo e potere.

conan il ragazzo del futuro serieIl protagonista, Conan, è costruito come figura quasi assoluta. Più simbolo che individuo, rappresenta una fiducia radicale nella possibilità di ricostruire. È anche il limite del romanzo: la psicologia resta schematica, i personaggi tendono all’archetipo. Ma nella narrativa per ragazzi questa scelta funziona, perché privilegia chiarezza e immediatezza.

Questa struttura è stata poi rielaborata da Hayao Miyazaki nella serie Future Boy Conan, che aggiunge profondità emotiva senza tradire l’impianto originario.

Oggi, temi come crisi ambientale e fragilità globale rendono la lettura più concreta. The Incredible Tide perde parte della sua dimensione fantastica e acquista un tono quasi anticipatorio. La scrittura semplice – ritmo rapido, struttura lineare – permette una doppia lettura: avventura per i più giovani, riflessione per chi cerca livelli più profondi.

Dati tecnici dell’edizione italiana

La nuova pubblicazione si presenta in un formato agile e accessibile: 160 pagine in brossura (15×21 cm), pensate per una lettura scorrevole e adatta anche a un pubblico giovane. Il volume, disponibile al prezzo di 15,00 €, rientra nella narrativa per ragazzi e si colloca nel filone della fantascienza post-apocalittica. L’edizione di Kappalab è attualmente disponibile all’interno del progetto editoriale Librighibli, che valorizza opere legate all’immaginario vicino allo Studio Ghibli.

Questa ristampa non è solo un richiamo nostalgico all’anime. È un recupero editoriale mirato, che rimette in circolazione un testo essenziale. Non offre risposte complesse, ma pone una domanda che oggi suona più concreta: cosa significa ricominciare, dopo aver perso tutto?

© Riproduzione riservata

Tags:Hayao Miyazaki
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