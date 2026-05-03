Conan il ragazzo del futuro: recensione del libro da cui nasce l’anime
03/05/2026 news di Stella Delmattino
Perché The Incredible Tide di Alexander Key è oggi più attuale che mai
La nuova edizione italiana Conan il ragazzo del futuro di Alexander Key riporta al centro dell’attenzione un romanzo che, pur essendo nato negli anni Settanta, continua a dialogare con il presente in modo diretto. The Incredible Tide non è soltanto una storia d’avventura per ragazzi, ma una riflessione accessibile su ciò che resta della civiltà dopo il collasso.
Nel libro, il cataclisma – oceani che sommergono i continenti – non è solo uno sfondo spettacolare, ma una premessa etica. Key immagina un mondo ridotto all’essenziale, dove la tecnologia sopravvive come ambiguità: può salvare, ma anche replicare gli errori del passato. La contrapposizione tra High Harbor e Industria diventa così una frattura ideologica: da una parte una comunità fondata sulla semplicità, dall’altra un sistema che continua a inseguire controllo e potere.
Il protagonista, Conan, è costruito come figura quasi assoluta. Più simbolo che individuo, rappresenta una fiducia radicale nella possibilità di ricostruire. È anche il limite del romanzo: la psicologia resta schematica, i personaggi tendono all’archetipo. Ma nella narrativa per ragazzi questa scelta funziona, perché privilegia chiarezza e immediatezza.
Questa struttura è stata poi rielaborata da Hayao Miyazaki nella serie Future Boy Conan, che aggiunge profondità emotiva senza tradire l’impianto originario.
Oggi, temi come crisi ambientale e fragilità globale rendono la lettura più concreta. The Incredible Tide perde parte della sua dimensione fantastica e acquista un tono quasi anticipatorio. La scrittura semplice – ritmo rapido, struttura lineare – permette una doppia lettura: avventura per i più giovani, riflessione per chi cerca livelli più profondi.
Dati tecnici dell’edizione italiana
La nuova pubblicazione si presenta in un formato agile e accessibile: 160 pagine in brossura (15×21 cm), pensate per una lettura scorrevole e adatta anche a un pubblico giovane. Il volume, disponibile al prezzo di 15,00 €, rientra nella narrativa per ragazzi e si colloca nel filone della fantascienza post-apocalittica. L’edizione di Kappalab è attualmente disponibile all’interno del progetto editoriale Librighibli, che valorizza opere legate all’immaginario vicino allo Studio Ghibli.
Questa ristampa non è solo un richiamo nostalgico all’anime. È un recupero editoriale mirato, che rimette in circolazione un testo essenziale. Non offre risposte complesse, ma pone una domanda che oggi suona più concreta: cosa significa ricominciare, dopo aver perso tutto?
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