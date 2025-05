Harry Potter serie reboot: ufficializzati i nuovi Harry, Hermione e Ron

Warner Bros. ha finalmente annunciato i tre giovani protagonisti del nuovo reboot televisivo di Harry Potter, confermando le voci che parlavano di una fedeltà più rigorosa ai romanzi originali di J.K. Rowling.

La serie, pensata come un adattamento a lungo respiro capace di dedicare un’intera stagione a ciascun libro, ha ora il suo trio centrale, accompagnato da una prima immagine ufficiale. Il ruolo di Harry Potter sarà interpretato da Dominic McLaughlin, che indosserà gli iconici occhiali rotondi e porterà sulla fronte la cicatrice a forma di saetta. Arabella Stanton darà volto e voce a Hermione Granger, incarnandone l’intelligenza brillante e lo spirito deciso, mentre Alastair Stout sarà il nuovo Ron Weasley, completando così il trio che ha segnato l’immaginario di milioni di lettori e spettatori.

Francesca Gardiner (showrunner, produttrice esecutiva) e Mark Mylod (regista di diversi episodi, produttore esecutivo) dichiarano:

«Dopo una straordinaria ricerca guidata dai casting director Lucy Bevan ed Emily Brockmann, siamo felici di annunciare di aver trovato i nostri Harry, Hermione e Ron. Il talento di questi tre attori, ciascuno unico a modo suo, è meraviglioso da vedere, e non vediamo l’ora che il mondo possa assistere alla loro magia insieme sullo schermo. Vogliamo ringraziare le decine di migliaia di bambini che hanno fatto l’audizione. È stato un vero piacere scoprire l’enorme quantità di giovani talenti là fuori.»

Anche se questi nomi sono ancora sconosciuti al grande pubblico, è solo questione di tempo prima che vengano riconosciuti e amati da una nuova generazione di fan, proprio come accadde con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint all’inizio degli anni 2000. Le prime impressioni visive sono positive: i tre giovani attori sembrano già perfettamente calati nei ruoli, e il percorso che li attende sarà intenso, emozionante e — inevitabilmente — molto impegnativo.

A loro si affiancheranno volti noti già annunciati: Janet McTeer (The Old Man, Kaos) sarà la nuova Minerva McGranitt, mentre Paapa Essiedu (The Lazarus Project) interpreterà Severus Piton. Infine, il ruolo di Albus Silente sarà affidato a John Lithgow, una scelta che porta con sé grande curiosità e aspettative.

La nuova serie è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, ma è evidente che si tratta di un progetto ambizioso e di grande portata. I tre protagonisti stanno entrando in personaggi che hanno definito una generazione intera di spettatori, e la formula narrativa che prevede una stagione per ogni libro darà alla serie l’opportunità di approfondire sfumature, temi e archi evolutivi che nei film erano stati spesso sacrificati per esigenze di sintesi.

L’obiettivo dichiarato non è quello di oscurare i film, ma di costruire una nuova interpretazione che possa convivere con il materiale cinematografico, arricchendolo con una visione più completa, più fedele e — si spera — capace di riportare in vita il cuore emotivo della saga letteraria. In un panorama televisivo sempre più competitivo, la scommessa di Warner Bros. su Harry Potter è tanto rischiosa quanto carica di potenziale.

© Riproduzione riservata