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Ratatouille 2? Brad Bird non ha dubbi: “La storia è finita”

30/06/2026 news di Stella Delmattino

Con Disney e Pixar sempre più orientate a riportare in vita i loro franchise più celebri, il regista del film premio Oscar è tornato a parlare del futuro di Remy

Ratatouille (2007) film pixar sequel

Con Toy Story 5 già arrivato al cinema e Gli Incredibili 3 ufficialmente in sviluppo, molti fan si chiedono quale altro classico Pixar possa presto tornare sul grande schermo. Tra i titoli più richiesti c’è senza dubbio Ratatouille, ma il suo regista Brad Bird sembra avere idee molto chiare sul futuro del film.

Intervistato sull’eventualità di un sequel, il regista ha spiegato di non essere interessato a tornare nel mondo del piccolo chef Remy, rivelando che l’argomento è emerso più volte anche all’interno dello studio.

“Ogni tanto scherzano sull’idea, ma dietro la battuta c’è sempre qualcosa di serio. Mi chiedono se lo farei e la mia risposta è sempre no. Quella storia l’abbiamo già raccontata.”

Bird ha aggiunto di aver dato la stessa risposta anche quando gli è stato chiesto di immaginare un seguito per Il gigante di ferro, altro film amatissimo della sua carriera.

Secondo il regista, il successo di un film porta spesso il pubblico a desiderare automaticamente un nuovo capitolo, ma questo non significa che esista davvero una storia da raccontare.

“Quando qualcosa entra nel cuore delle persone, la prima domanda è sempre: ‘E il seguito?’. Ma per me ci sono storie che semplicemente sono complete.”

Pur riconoscendo l’affetto che continua a circondare Ratatouille e Il gigante di ferro, Bird ritiene che entrambi abbiano già concluso il proprio percorso narrativo.

Non è un mistero che Disney e Pixar stiano riportando in vita molti dei loro franchise più popolari. Anche Ratatouille, uscito nel 2007, continua a essere uno dei film più amati dello studio, grazie al successo ottenuto al botteghino e alla popolarità che il personaggio di Remy mantiene ancora oggi tra merchandising e parchi a tema.

Per il momento, però, chi sperava di rivedere il celebre topo-cuoco sul grande schermo dovrà fare i conti con la posizione del suo creatore, che considera l’avventura di Ratatouille conclusa e non vede la necessità di aggiungere un nuovo capitolo.

© Riproduzione riservata

Tags:Brad BirdPixar
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