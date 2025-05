Underworld torna con una serie TV: parola di Len Wiseman

Era da tempo che il franchise di Underworld non faceva parlare di sé, ma il regista Len Wiseman ha recentemente offerto un aggiornamento che conferma il ritorno della saga, questa volta sotto forma di serie televisiva, annunciata anni fa e finalmente in fase avanzata di sviluppo.

Parlando con ComicBook durante il tour promozionale di Ballerina: From the World of John Wick, a Wiseman è stato chiesto se la serie fosse ancora in lavorazione, e la sua risposta è stata chiara:

“Lo dirò e basta, perché mi viene chiesto continuamente, sì. Sì. Dico sempre, ‘No, non posso parlarne al momento.’ Ma sapete cosa? Sì. Stiamo realizzando una serie TV ed è fantastica. Ho passato gli ultimi due anni circa [sul progetto], ora finalmente riesco a dedicargli un po’ di tempo dato che Ballerina è completamente concluso.”

In precedenti dichiarazioni, Wiseman aveva già accennato al tono della serie:

“La serie sarà una grande deviazione rispetto ai film. Non voglio dire che sarà più adulta, ma sarà sicuramente meno fumettistica nel tono e nei personaggi.”

Dopo due anni di sviluppo attivo, il progetto sembra aver acquisito un vero slancio. Dal 2003, Underworld ha saputo ritagliarsi una nicchia cupa e stilizzata all’interno del genere action-horror, incentrandosi sulla guerra millenaria tra vampiri e Lycan.

Il film originale di Wiseman ci ha introdotti a Selene (interpretata da Kate Beckinsale), una “Death Dealer” vampira con la passione per le pistole gemelle e i voice-over introspettivi, ambientata in un universo gotico costantemente avvolto dalla pioggia. Quel primo film ha acceso la miccia per un franchise che avrebbe poi approfondito il mito con tradimenti, faide dinastiche e scontri sovrannaturali.

Wiseman è rimasto la spina dorsale creativa della saga, dirigendo Underworld e Underworld: Evolution, che ha ampliato la mitologia introducendo le origini delle fazioni attraverso il lignaggio di Corvinus.

In seguito, è passato a ruoli di sceneggiatore e produttore, contribuendo significativamente a Underworld: La ribellione dei Lycans e Underworld: Il risveglio, quest’ultimo il maggiore successo commerciale della saga con oltre 160 milioni di dollari incassati a livello globale. Ora, con la serie TV finalmente in cantiere, il franchise ha l’opportunità di esplorare più a fondo il suo universo.

Il formato seriale potrebbe rivelarsi ideale per espandere gli archi narrativi dei personaggi, approfondire angoli inesplorati della storia dei vampiri e dei Lycan, e introdurre una nuova generazione alla brutale bellezza del mondo di Underworld.

