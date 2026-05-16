Human Vapor: il teaser della nuova serie horror Netflix dai creatori di Train to Busan

Netflix ha lanciato il primo teaser di Human Vapor, nuova serie sci-fi horror ispirata al cult giapponese del 1960 The Human Vapor. E il risultato sembra molto più oscuro, violento e disturbante di quanto ci si potesse aspettare.

Questa nuova reinterpretazione abbandona quasi completamente il tono pulp e fantascientifico dell’originale per trasformarsi in un thriller criminale paranoico con fortissimi elementi horror. Già dal teaser emerge un’atmosfera fredda, opprimente e profondamente inquietante, accompagnata da una colonna sonora che amplifica perfettamente la tensione.

Dietro il progetto ci sono alcuni dei nomi legati a Train to Busan e alla serie Gannibal, e infatti il tono richiama immediatamente quel tipo di suspense claustrofobica e paranoia crescente.

La trama segue un misterioso assassino soprannominato “Human Vapor”, capace di trasformare il proprio corpo in gas e attraversare muri, stanze sigillate e qualsiasi barriera fisica. Prima di ogni omicidio, il killer annuncia pubblicamente le sue intenzioni, umiliando le autorità e alimentando il panico collettivo.

La sinossi ufficiale diffusa da Netflix recita:

“La paura non ha forma. Il mondo resta scioccato quando una persona improvvisamente si gonfia ed esplode in diretta televisiva. Dietro questo omicidio senza precedenti si nasconde Human Vapor, un uomo misterioso capace di trasformare il proprio corpo in gas e attraversare qualsiasi barriera.”

E continua:

“Annuncia i suoi omicidi in anticipo e li porta a termine mentre le autorità cercano disperatamente di fermarlo. Con ogni nuovo incidente, diffonde nella società una paura invisibile e incontrollabile.”

Il teaser punta fortissimo sull’horror corporeo e sulla tensione psicologica: corpi deformati, folle terrorizzate, indagini caotiche e apparizioni improvvise del killer costruiscono un immaginario molto più vicino al crime horror moderno che alla fantascienza classica.

L’originale The Human Vapor era stato diretto da Ishirô Honda, storico autore di Gojira, ma questa nuova versione sembra decisamente più cupa e realistica, quasi un incrocio tra thriller investigativo, horror psicologico e sci-fi distopica.

La regia è affidata a Shinzo Katayama, già autore di Missing, The Hovering Blade e Gannibal, mentre la sceneggiatura porta la firma di Yeon Sang-ho e Ryu Yong-jae.

Nel cast compaiono Shun Oguri, Yu Aoi, Suzu Hirose, Kento Hayashi e Yutaka Takenouchi.

Visivamente il progetto sembra già molto promettente: effetti del vapore disturbanti ma non eccessivamente digitali, fotografia gelida e una costante sensazione di collasso sociale che ricorda il miglior horror asiatico contemporaneo.

Human Vapor arriverà su Netflix il 2 luglio:

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