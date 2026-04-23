Stranger Things: Storie dal 1985, recensione dello spin-off animato Netflix

C’è un’intuizione interessante alla base di Stranger Things: Storie dal 1985: fermare il tempo. Non in senso narrativo, ma produttivo. L’animazione permette di trattenere i personaggi nella loro età iconica, evitando quella crescita inevitabile che, nella serie originale dei fratelli Duffer, aveva progressivamente trasformato un racconto di formazione in un blockbuster adolescenziale.

Lo spin-off animato Netflix, composto da 10 episodi brevi, si colloca nel 1985 tra la seconda e la terza stagione. Mike, Eleven, Dustin, Lucas, Max e Will sono ancora un gruppo compatto, sospeso tra scuola, amicizie e minacce provenienti dal Sottosopra. Quando una nuova entità comincia a insinuarsi a Hawkins, il gruppo torna a indagare, affiancato dalla nuova arrivata Nikki, outsider destinata a restare tale.

L’idea, sulla carta, funziona: un formato più rapido, un tono più leggero che richiama i cartoon anni ’80. Ma è proprio qui che emerge il primo limite. La serie non sceglie mai davvero cosa vuole essere. Non è abbastanza libera da reinventarsi, né abbastanza incisiva da espandere davvero l’universo.

Il problema non è l’animazione, che restituisce una superficie visiva più pulita rispetto alle ultime stagioni live-action. Il nodo è strutturale: ogni elemento deve rientrare in ciò che già sappiamo. Le relazioni non possono evolvere oltre un certo punto, i conflitti non possono lasciare segni permanenti, i pericoli non possono diventare definitivi. Tutto è vincolato da un futuro già scritto.

Questo blocco si riflette soprattutto nei personaggi. Eleven resta potente ma controllata, Mike protettivo, Dustin brillante, Lucas e Max in equilibrio precario. Le dinamiche si ripetono più che svilupparsi, come se Store dal 1985 evitasse qualsiasi deviazione. Anche le voci americane – tra cui Brooklyn Davey Norstedt (Undici), Luca Diaz (Mike), Braxton Quinney (Dustin) e Elisha Williams (Lucas) – si muovono entro margini rigidi, senza ridefinire davvero le identità.

L’unica variazione significativa è Nikki, interpretata da Odessa A’zion, che introduce un’energia più instabile e imprevedibile. Ma proprio questa libertà la rende anche marginale: il fatto che non esista nella timeline principale ne limita l’impatto, trasformandola in una parentesi.

Sul piano narrativo, la serie adotta una struttura da “mostro della settimana” senza sfruttarne davvero il potenziale. Gli episodi si susseguono come variazioni dello stesso schema, senza un reale cambio di direzione. Il Sottosopra resta una minaccia, ma perde funzione narrativa, diventando semplice sfondo.

Questa ripetizione non è casuale. Storie dal 1985 nasce per conservare, non per espandere. È un’operazione che mantiene intatto un immaginario senza metterlo in discussione. Una scelta comprensibile, ma limitante.

Il confronto con la serie originale è inevitabile. Lì esisteva una tensione verso il cambiamento: i personaggi crescevano, il mondo si apriva, il tono mutava. Qui tutto resta fermo. Anche quando vengono introdotti nuovi elementi, restano privi di conseguenze.

In questo senso, l’operazione somiglia più a un loop che a un racconto: una nostalgia che si alimenta replicando ciò che già funziona, senza rielaborarlo. Il risultato è una serie che intrattiene, ma raramente incide.

Eppure, proprio in questa immobilità emerge un aspetto interessante. Senza il vincolo del tempo – senza attori che crescono – il mondo di Stranger Things diventa teoricamente infinito. Ma anche statico. E un universo che non cambia rischia di perdere ciò che lo rendeva vivo.

Di seguito trovate il trailer doppiato in italiano di Stranger Things: Storie dal 1985, su Netflix dal 23 aprile:

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