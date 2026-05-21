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Voto: 6.5/10 Titolo originale: The Boroughs , uscita: 21-05-2026. Stagioni: 1.

The Boroughs recensione: Netflix trasforma la vecchiaia in una serie sci-fi tra mostri, lutto e nostalgia

21/05/2026 recensione serie tv di Stella Delmattino

Alfred Molina guida un cast stellare in una serie prodotta dai Duffer Bros. che mescola horror, mistero e commedia con un cuore sorprendentemente malinconico

Alfred Molina e O'Hare in The Boroughs (2026) serie netflix

The Boroughs – Ribelli senza tempo parte da un’idea semplice ma molto efficace: cosa succederebbe se gli eroi di una storia alla Stranger Things non fossero adolescenti curiosi, ma pensionati costretti a fare i conti con mostri reali, corpi che invecchiano, lutti irrisolti e il tempo che resta?

La nuova serie Netflix, creata da Jeffrey Addiss e Will Matthews e prodotta dai Fratelli Duffer, è ambientata in una comunità per anziani nel deserto del New Mexico, un luogo apparentemente perfetto dove passare gli ultimi anni tra villette ordinate, attività ricreative e vicini sorridenti. Lo slogan promette: “Benvenuti a The Boroughs, dove vivrete il periodo migliore della vostra vita”. Naturalmente, la realtà è molto più inquietante.

Al centro della storia in 8 episodi c’è Sam Cooper, interpretato da un ottimo Alfred Molina, un vedovo ancora distrutto dalla morte della moglie Lily. Sam arriva a The Boroughs senza alcuna voglia di ricominciare, ma presto scopre che nella comunità si nasconde qualcosa di mostruoso. Strane creature, sparizioni, tunnel sotterranei, esperimenti misteriosi e segreti sepolti trasformano il pensionamento in un’indagine soprannaturale.

Il punto di forza della serie è il suo gruppo di protagonisti. Accanto a Molina ci sono Geena Davis, Alfre Woodard, Bill Pullman, Denis O’Hare e Clarke Peters, tutti coinvolti in una sorta di squadra improvvisata di investigatori della terza età. È qui che The Boroughs trova la sua identità migliore: non nei mostri in sé, ma nel modo in cui questi personaggi reagiscono alla paura, alla perdita e alla sensazione di essere stati messi ai margini dal mondo.

The Boroughs Ribelli senza tempo serie netflix 2026La serie richiama apertamente l’immaginario di Steven Spielberg, Cocoon, E.T., Incontri Ravvicinati e naturalmente Stranger Things, ma evita di essere soltanto una copia senile del modello Hawkins. L’avventura funziona perché cambia prospettiva. Qui il vero terrore non è solo la creatura che si muove nell’ombra, ma l’idea di essere ignorati, considerati fragili, inutili o incapaci di capire ciò che sta accadendo.

The Boroughs parla infatti di vecchiaia senza addolcirla troppo. C’è la paura della morte, ma anche quella della malattia, della solitudine, della demenza, della perdita di autonomia e del diventare invisibili agli occhi degli altri. La componente sci-fi horror serve proprio a dare forma concreta a queste angosce. I mostri rubano tempo, energie e identità a persone che di tempo sentono già di averne poco.

Non tutto però funziona allo stesso livello. La serie è più convincente quando lascia respirare il cast, quando mostra i personaggi riuniti a chiacchierare, discutere, ricordare e prendersi in giro. Alcune scene di gruppo hanno una naturalezza rara e fanno capire quanto potenziale ci sia in questo ensemble. Quando invece la trama mistery prende troppo spazio, con spiegazioni, antagonisti e rivelazioni non sempre all’altezza delle premesse, The Boroughs perde un po’ della sua forza.

Anche il paragone con Stranger Things è inevitabile. Ci sono creature, indagini, tunnel, oggetti misteriosi, armi improvvisate e una comunità piena di segreti. Ma The Boroughs è più interessante quando smette di inseguire la struttura da avventura anni ’80 e si concentra sul tema che la rende diversa: la possibilità di vivere ancora una grande storia quando tutti sembrano aver deciso che la tua parte migliore sia già finita.

Visivamente, la serie alterna il sole abbagliante del deserto a spazi più cupi e sotterranei, costruendo un contrasto efficace tra la superficie rassicurante della comunità e ciò che si nasconde sotto. L’atmosfera è spesso più tenera che davvero spaventosa, ma alcuni momenti horror funzionano, soprattutto quando il racconto sfrutta il senso di vulnerabilità dei suoi protagonisti.

Alla fine, The Boroughs è una serie imperfetta ma molto affascinante. A volte inciampa in una mitologia troppo carica e in un mistero meno potente dei personaggi che lo attraversano, ma resta una delle produzioni Netflix più curiose e umane dell’anno. Il suo valore non sta solo nel vedere pensionati combattere mostri, ma nel ricordare che la vecchiaia può essere anche avventura, desiderio, rabbia, paura e scoperta.

Non è sempre compatta, non è sempre sorprendente, ma quando trova il giusto equilibrio tra emozione, horror e ironia, The Boroughs riesce davvero a trasformare l’ultima fase della vita in qualcosa di epico, doloroso e stranamente vitale.

© Riproduzione riservata

Tags:Bill PullmanGeena Davisrecensionerecensione serie
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