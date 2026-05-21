Widow’s Bay recensione: la serie horror di Apple TV+ trasforma un’isola maledetta in un piccolo incubo irresistibile

Negli ultimi anni horror e commedia hanno imparato a convivere sempre meglio, ma poche serie recenti riescono a trovare un equilibrio davvero convincente tra tensione, ironia e atmosfera come Widow’s Bay. La nuova produzione Apple TV+ creata da Katie Dippold prende elementi familiari – piccole comunità isolate, leggende locali, misteri soprannaturali e personaggi eccentrici – e li trasforma in qualcosa di strano, inquietante e sorprendentemente coinvolgente.

Il risultato è una serie che sembra nascere dall’incontro tra Stephen King, The X-Files, il folklore americano e il tono assurdo di alcune comedy moderne, senza diventare mai una semplice parodia o un collage di riferimenti.

La storia è ambientata a Widow’s Bay, una piccola isola del New England piena di superstizioni e racconti macabri. Il sindaco Tom Loftis, interpretato da un eccellente Matthew Rhys, vuole trasformare il luogo in una meta turistica moderna ed elegante, lasciandosi alle spalle la reputazione inquietante della comunità.

C’è solo un problema: forse le storie sulla maledizione dell’isola sono vere.

Tra clown inquietanti, alberghi infestati, sparizioni, vecchi omicidi e presenze soprannaturali, la serie costruisce rapidamente un’atmosfera sospesa tra fiaba gotica, horror psicologico e assurdità quotidiana. E riesce a farlo senza perdere mai il lato umano e tragicomico dei personaggi.

La scelta più intelligente della serie è proprio questa: non trascinare troppo il mistero sull’esistenza del soprannaturale. Widow’s Bay non resta bloccata nel classico schema del “forse è tutto nella loro testa”, ma abbraccia presto l’orrore vero e proprio. Ed è lì che la serie trova davvero la propria identità.

Da quel momento diventa molto più libera, imprevedibile e divertente.

Ognuno dei 10 episodi sembra quasi esplorare un sottogenere horror diverso. C’è il folk horror, la possessione, il thriller psicologico, il racconto slasher, la casa infestata e persino il richiamo alle vecchie serie mystery anni ’90, dove il “mostro della settimana” conviveva con una trama più grande.

È una serie che riesce a passare da un racconto horror disturbante a una commedia assurda nel giro di pochi minuti senza perdere credibilità.

Ed è proprio questa varietà a rendere Widow’s Bay così facile da divorare.

La serie cambia continuamente tono senza perdere identità. Riesce a essere buffa senza diventare stupida e inquietante senza scivolare nell’horror estremo. L’umorismo è spesso secco, surreale, quasi deadpan, costruito più sulle reazioni assurde dei personaggi davanti all’orrore che sulla battuta esplicita.

Un uomo si ritrova davanti un possibile assassino in casa e reagisce con fastidio invece che con panico. Un abitante interrompe tranquillamente un discorso apocalittico chiudendo la porta in faccia all’interlocutore. Sono piccoli dettagli di scrittura e ritmo che danno alla serie una personalità molto precisa.

Matthew Rhys è perfetto nel ruolo del sindaco Tom Loftis. Il personaggio parte come classico scettico razionale convinto di poter modernizzare la comunità, ma lentamente si trasforma in qualcuno sempre più schiacciato da eventi impossibili da ignorare. Rhys riesce a passare dalla commedia al disagio psicologico con estrema naturalezza, diventando il centro emotivo della serie.

Accanto a lui spiccano soprattutto Kate O’Flynn, fantastica nei panni dell’eccentrica Patricia, e Stephen Root, che interpreta uno degli abitanti storici dell’isola con il perfetto mix tra malinconia, follia e ambiguità.

Patricia, in particolare, diventa uno dei personaggi più interessanti dell’intera stagione. Dietro la sua energia goffa e quasi caricaturale si nasconde una figura profondamente sola, ancora segnata da un trauma del passato. Alcuni degli episodi migliori ruotano proprio attorno a lei e mostrano quanto Widow’s Bay riesca a funzionare anche quando rallenta e lascia spazio ai personaggi.

Dal punto di vista visivo, la serie è curatissima. La regia sfrutta pioggia, nebbia, edifici decadenti e spazi vuoti per creare un’atmosfera costantemente sospesa tra sogno e incubo. Certi episodi della parte centrale sono particolarmente efficaci e mostrano un horror molto più creativo e aggressivo di quanto ci si aspetterebbe inizialmente.

Non tutto però funziona alla perfezione.

Con il passare degli episodi, Widow’s Bay tende ad accumulare sempre più elementi: stregoneria, leggende coloniali, serial killer, culti, possessioni e visioni psichedeliche. A volte la sensazione è che la serie voglia fare troppe cose contemporaneamente. Alcuni flashback rallentano il ritmo e parte della mitologia resta volutamente vaga, rischiando di lasciare qualche spettatore più confuso che affascinato.

Ma anche nei momenti meno equilibrati, la serie mantiene una forte personalità. Non sembra mai un prodotto costruito in automatico o una semplice imitazione di altri successi horror recenti.

E oggi, in un panorama televisivo sempre più pieno di thriller identici tra loro, questa è già una qualità enorme.

Alla fine, Widow’s Bay è una delle sorprese horror più interessanti dell’anno: una horror comedy imperfetta ma ambiziosa, capace di mescolare mystery, soprannaturale, humor nero e tensione con una libertà rara nella TV contemporanea.

Non tutto trova una risposta immediata e alcuni episodi funzionano meglio di altri, ma il fascino dell’isola e dei suoi abitanti resta costante fino alla fine.

Widow’s Bay non è sempre equilibrata, ma è una delle rare serie horror recenti che prova davvero a costruire un mondo tutto suo. Ed è proprio per questo che, episodio dopo episodio, diventa difficile smettere di guardarla.

© Riproduzione riservata