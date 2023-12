14 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 14 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

– Oggi Prime Video ha annunciato il rinnovo per la terza e ultima stagione di Good Omens, che darà vita a una conversazione fortuita avvenuta quasi 35 anni fa tra Neil Gaiman e il compianto Terry Pratchett, in cui venne delineato “cosa sarebbe accaduto dopo” ai meravigliosi personaggi del mondo del loro romanzo best-seller internazionale.

Neil Gaiman ha commentato: “Ora, nella terza stagione, affronteremo ancora una volta la fine del mondo. I piani per l’Apocalisse stanno andando male. Solo Crowley e Azraphel, lavorando insieme, possono sperare di rimettere le cose a posto. E non si parlano.”

– Smile di Parker Finn, adattamento del cortometraggio Laura Hasn’t Slept, espanderà il suo universo l’anno prossimo con Smile 2. Deadline riporta che Naomi Scott (Charlie’s Angels, Power Rangers) è stata scelta come protagonista del sequel, al momento ancora senza titolo, della Paramount Pictures.

– Circa un anno fa abbiamo appreso che Hideo Kojima avrebbe portato il suo acclamato gioco Death Stranding sul grande schermo, grazie alla collaborazione con gli Hammerstone Studios del produttore esecutivo di Barbarian Alex Lebovici. Ora anche A24 si unisce al progetto, annunciando che collaborerà con la Kojima Productions di Kojima per contribuire all’adattamento di Death Stranding.

L’annuncio è stato dato da A24 stessa tramite un post su X.

Le parole di Hideo Kojima:

Ci sono molti “film che adattano dei videgiochi” in giro, ma quello che stiamo creando non è solo una traduzione diretta del gioco. L’intenzione è che il nostro pubblico non sia costituito solo da fan del gioco, ma che il nostro film sia destinato a chiunque ami il cinema. Stiamo creando un universo di Death Stranding mai visto prima, realizzabile solo attraverso il mezzo cinematografico.

Il tweet originale:

