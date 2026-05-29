Ip Man: Kung Fu Legend, il maestro del Wing Chun torna nel trailer del nuovo film

Titolo originale : Ip Man: Kung Fu Legend , uscita : 31-07-2026. Regista : Li Liming.

La leggenda di Ip Man è pronta a tornare sul grande schermo. È stato infatti diffuso il primo trailer di Ip Man: Kung Fu Legend, nuovo capitolo del celebre franchise dedicato al maestro di Wing Chun che negli anni ha conquistato milioni di appassionati di arti marziali in tutto il mondo.

Dopo il successo dei film interpretati da Donnie Yen, la saga prosegue il percorso inaugurato da Ip Man: Kung Fu Master, con Dennis To nuovamente nei panni dell’iconico maestro.

Ambientato nella Hong Kong degli anni Cinquanta, il film segue Ip Man dopo l’abbandono della carriera nella polizia e l’apertura della sua scuola di arti marziali. La tranquillità dura però poco: una palestra di pugilato occidentale inizia infatti ad acquisire immobili e attività legate alla comunità marziale locale, mettendo a rischio tradizioni e valori radicati da generazioni.

Di fronte a quella che considera una minaccia alla cultura del kung fu, Ip Man decide di intervenire, dando vita a una nuova battaglia che lo porterà ad affrontare avversari sempre più pericolosi.

Le immagini del trailer puntano su tutto ciò che i fan si aspettano dalla serie: combattimenti coreografati, duelli spettacolari, calci fulminei e scontri che esaltano disciplina, rispetto e spirito di sacrificio. L’atmosfera richiama quella dei classici film di arti marziali, con un eroe chiamato a difendere la propria comunità contro forze più grandi e potenti.

Accanto a Dennis To troviamo Wang Wanzhong, Zhang Tingfei, Zhao Jingshuyu, Zhang Jie, Wu Xinzun, Tong Xiaohu, Zhou Xiaofei, Steven Dasz e Li Yaojing.

Alla regia c’è Li Liming, già autore di diversi action orientali e di precedenti titoli legati all’universo narrativo di Ip Man, tra cui Ip Man: Kung Fu Master e Young Ip Man: Crisis Time.

Il franchise, inoltre, non sembra intenzionato a fermarsi: è già in sviluppo un ulteriore sequel, Ip Man: Kung Fu Legacy, previsto per il 2027.

Negli Stati Uniti Ip Man: Kung Fu Legend sarà distribuito in digitale dal 14 luglio.

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Fonte: Youtube