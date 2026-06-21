It di Stephen King ha imposto uno standard, questo thriller Netflix lo ricorda e migliora la formula

Nelle periferie del catalogo Netflix, lontano dai riflettori della promozione massiccia, crescono storie che hanno la forza silenziosa delle maree. I colori del male: Nero è una di queste. Disponibile sulla piattaforma dallo scorso 10 giugno, questo thriller polacco rappresenta il secondo capitolo di una saga che nel 2024 ha sorpreso mezzo mondo e ricorda, in qualche misura, la premessa di quel capolavoro kinghiano che è It. Di bambini scomparsi e di una comunità che sa più di quel che dice. Solo che questa volta non ci sono mostri nascosti nei tombini, ma esseri umani alla luce del sole.

La trama riprende il procuratore Leopold Bilski, che ritroviamo trasferito forzatamente in una piccola cittadina della Casciubia, regione storica nel nord della Polonia nota per le sue tradizioni radicate e il suo paesaggio fatto di boschi impenetrabili e laghi dalle acque ferme. Il trasferimento è una punizione per le conseguenze delle sue azioni nel capitolo precedente, e Bilski si ritrova così in un contesto provinciale dove tutti si conoscono da sempre e dove nessuno sembra disposto a parlare con un procuratore che arriva da fuori.

La situazione precipita quando scompare Piotr, un bambino figlio di Julia Sarman, una scrittrice di gialli tornata in paese proprio con il figlio. Quello che inizialmente sembra un caso di cronaca locale si rivela ben presto il tassello mancante di un puzzle molto più grande: un vecchio caso di abusi mai risolto, insabbiato anni prima, che coinvolge figure rispettate della comunità. Man mano che Bilski e Julia uniscono le forze, emergono responsabilità che si estendono ben oltre i singoli colpevoli, arrivando a toccare istituzioni, famiglie e figure di potere locale.

Ed è proprio qui che I colori del male: Nero si distingue dalla maggior parte dei thriller contemporanei che affollano le piattaforme streaming. In molti racconti il mistero ruota attorno all’identità del colpevole, al gioco del gatto col topo tra investigatore e assassino. Qui, invece, la domanda più importante diventa un’altra: quante persone sapevano e hanno scelto di non intervenire? Il film sposta progressivamente l’attenzione dal singolo criminale all’intero contesto sociale che gli ha permesso di agire indisturbato. Il risultato è una storia molto più amara e disturbante, perché suggerisce che il male prospera soprattutto quando viene ignorato.

Il vero nemico non è solo il colpevole, ma una comunità che per anni ha scelto il silenzio. È una prospettiva che rende il film più vicino a un dramma sociale che a un semplice poliziesco, utilizzando gli strumenti del thriller per parlare di responsabilità collettiva. L’indagine, gli interrogatori e i colpi di scena sono importanti, ma rappresentano solo la superficie di un racconto che riflette su come le comunità possano diventare complici quando scelgono di proteggere la propria immagine invece della verità.

Anche il titolo assume un significato più profondo una volta contestualizzato. Se il rosso del primo capitolo richiamava la violenza e l’impulsività, il nero rappresenta qualcosa di meno immediato ma più difficile da sradicare. È il colore delle verità nascoste, delle responsabilità sepolte sotto anni di silenzio e delle colpe che una comunità preferisce non affrontare. Il male nel film non ha un volto solo: ha l’intero tessuto sociale di una comunità che ha scelto di voltarsi dall’altra parte.

In un panorama sempre più affollato di thriller costruiti attorno all’ennesimo serial killer o all’ennesimo enigma da risolvere, I colori del male: Nero trova una propria identità raccontando qualcosa di più inquietante. Non il male come eccezione, ma il male come conseguenza del silenzio. Ed è forse proprio questa consapevolezza a rendere il film così difficile da dimenticare una volta arrivati ai titoli di coda.

© Riproduzione riservata