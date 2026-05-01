Non sai cosa vedere questa fine settimana? Questo action splatter di 5 anni fa è perfetto per svagarsi prima del lunedì

Sono passati cinque anni da quando Mortal Kombat è atterrato nelle sale e sulle piattaforme streaming, dividendo nettamente critica e pubblico. Il film diretto da Simon McQuoid ha ottenuto un tiepido 55% su Rotten Tomatoes dalla critica specializzata, ma gli spettatori hanno avuto tutt’altra opinione: l’85% sul Popcornmeter testimonia quanto i fan abbiano apprezzato questo ritorno alle origini.

Ora che Mortal Kombat II è alle porte, con uscita prevista per l’8 maggio 2026, questo weekend rappresenta il momento perfetto per recuperare o rivedere il primo capitolo. Che tu non l’abbia mai visto a causa delle recensioni contrastanti o che tu voglia semplicemente rinfrescarti la memoria prima del sequel, le opzioni per guardarlo comodamente da casa non mancano.

La via più diretta per immergersi nuovamente nell’universo di Earthrealm contro Outworld passa attraverso HBO Max, dove il film è attualmente disponibile in streaming. Se sei abbonato al servizio di Warner Bros., che costa 10,99 dollari al mese senza periodo di prova gratuito, ti basterà accedere e premere play. La piattaforma offre anche i due film degli anni Novanta per chi volesse fare una full immersion nella franchise: sia il Mortal Kombat del 1995 che il sequel Mortal Kombat: Annihilation sono disponibili.

I creatori di Mortal Kombat II sembrano aver progettato una storia accogliente anche per chi si avvicina alla saga per la prima volta. Johnny Cage e Kitana, interpretata da Adeline Rudolph, sono posizionati come protagonisti principali del sequel, eppure nessuno dei due è apparso nel film precedente. Questa scelta narrativa offre un nuovo punto d’ingresso per il pubblico, rendendo potenzialmente meno fondamentale la conoscenza della storia pregressa.

Il focus su personaggi inediti potrebbe far sembrare che gli eventi del primo capitolo siano marginali, ma sarebbe un errore sottovalutare le fondamenta costruite nel 2021. Il film originale stabilisce le regole di questo mondo, introduce dinamiche e conflitti che inevitabilmente influenzeranno ciò che accadrà dopo, e offre scene d’azione che hanno conquistato i fan del videogioco grazie all’accuratezza con cui trasportano sul grande schermo le mosse e lo spirito del gioco originale.

Per gli appassionati del materiale d’origine che attendono con ansia il sequel, dedicare centodieci minuti a Mortal Kombat questa settimana significa arrivare preparati all’appuntamento dell’8 maggio. Le sequenze di combattimento coreografate con precisione, i personaggi fedeli al videogioco e la costruzione di un universo fantasy-action coerente rappresentano motivi validi per premere play, soprattutto ora che il franchise sta per espandersi ulteriormente.

La distanza di cinque anni dal rilascio originale offre anche una prospettiva diversa. Ciò che la critica aveva accolto con riserva all’epoca potrebbe rivelarsi più interessante oggi, soprattutto alla luce di come il genere dei film tratti da videogiochi si è evoluto. Mortal Kombat non pretendeva di rivoluzionare il cinema, ma cercava di offrire ai fan esattamente ciò che desideravano: combattimenti brutali, personaggi iconici e una fedeltà al gioco che raramente si vede in questo tipo di adattamenti.

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