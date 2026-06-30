Sezione:

Home » Cinema » Azione & Avventura » Vincent D’Onofrio non è solo Kingpin: dalla fantascienza al thriller, 5 grandi film nel giorno del suo compleanno

Vincent D’Onofrio non è solo Kingpin: dalla fantascienza al thriller, 5 grandi film nel giorno del suo compleanno

30/06/2026 news di Andrea Palazzolo

Vincent D'Onofrio è conosciuto al giorno d'oggi per il suo magistrale ruolo in Daredevil, ma la sua carriera è molto più ampia e stratificata.

Vincent D'Onofrio in Full Metal Jacket

Con oltre quarant’anni di carriera, Vincent D’Onofrio si è affermato come uno degli attori più versatili del cinema americano. Capace di trasformarsi radicalmente per ogni personaggio, ha lasciato il segno soprattutto tra thriller, fantascienza, action e cinema di guerra. Dal cinema di guerra alla fantascienza, passando per horror psicologico, action e blockbuster, Vincent D’Onofrio ha costruito una carriera unica, imponendosi come uno degli interpreti più camaleontici della sua generazione.

Ancora oggi questi film rappresentano alcuni dei momenti più significativi della sua filmografia e spiegano perché continui a essere uno degli attori più apprezzati del cinema di genere. Ecco la nostra selezione dei cinque migliori film con Vincent D’Onofrio.

I magnifici sette (2016)

Vincent D'Onofrio in I Magnifici Sette
Vincent D’Onofrio in I Magnifici Sette, fonte: Warner Bros.

Nel remake western diretto da Antoine Fuqua, Vincent D’Onofrio interpreta Jack Horne, un cacciatore esperto dal carattere schivo che si unisce al gruppo guidato da Sam Chisolm. Pur circondato da un cast ricco di star, l’attore riesce a distinguersi grazie a una prova intensa e ricca di sfumature, in uno dei ruoli più apprezzati della sua carriera recente.

Jurassic World (2015)

Jurassic World
Jurassic World, fonte: Universal Pictures

Nel quarto capitolo della saga cinematografica di Jurassic Park, che ha inaugurato la trilogia Jurassic World, Vincent D’Onofrio veste i panni di Vic Hoskins, responsabile della sicurezza della InGen e principale antagonista umano del film. Convinto che i velociraptor possano essere impiegati come armi militari, il suo personaggio rappresenta una delle principali minacce per i protagonisti.

Men in Black (1997)

Vincent D'Onofrio in Men in Black
Vincent D’Onofrio in Men in Black, fonte: Columbia TriStar Films Italia

Nel blockbuster fantascientifico diretto da Barry Sonnenfeld, D’Onofrio interpreta Edgar, un contadino il cui corpo viene occupato da un gigantesco insetto alieno appartenente alla razza dei Bug. Grazie a una straordinaria interpretazione fisica, fatta di movimenti innaturali, espressioni deformate e una mimica inconfondibile, dà vita a uno dei villain più memorabili dell’intera saga.

The Cell – La cellula (2000)

Vincent D'Onofrio in The Cell
Vincent D’Onofrio in The Cell, fonte: Nexo

Diretto da Tarsem Singh, The Cell è uno degli horror psicologici fantascientifici più visionari dei primi anni Duemila. Vincent D’Onofrio interpreta il serial killer Carl Stargher, offrendo una performance impressionante che alterna registri completamente diversi tra realtà e mondo onirico. Ancora oggi questa rimane una delle interpretazioni più inquietanti e celebrate della sua carriera.

Full Metal Jacket (1987)

Una scena di Full Metal Jacket
Una scena di Full Metal Jacket, fonte: Warner Bros. Italia

Il ruolo che ha consacrato Vincent D’Onofrio. Nel capolavoro di Stanley Kubrick interpreta il soldato Leonard “Palla di Lardo” Lawrence, assoluto protagonista della celebre prima parte del film e uno dei personaggi più iconici del cinema di guerra. Per ottenere la parte l’attore aumentò di oltre 30 chilogrammi, una trasformazione fisica eccezionale che contribuì a rendere il personaggio ancora più memorabile. La sua interpretazione è oggi considerata uno dei momenti più iconici dell’intera filmografia di Kubrick.

© Riproduzione riservata

Tags:Vincent D'Onofrio
not alone film illumination 2027
Azione & Avventura

Not Alone: il trailer del nuovo film animato della Illumination con Timothée Chalamet e Selena Gomez

 di Stella Delmattino

L'attore e la cantante guidano il cast vocale della nuova avventura originale dello studio di Cattivissimo Me, tra alieni, razzi e una romantica missione nello spazio

minions and monsters film 2026 squalo
Azione & Avventura

Recensione Minions & Monsters: i combinaguai gialli conquistano la vecchia Hollywood

 di Gioia Majuna

Il nuovo capitolo della saga Illumination porta i Minions nell'epoca del cinema muto, tra omaggi a Chaplin, Keaton e Lloyd, trovando una delle idee più riuscite dell'intero franchise

Milly Alcock e Matthias Schoenaerts in Supergirl film
Azione & Avventura

Supergirl, la sceneggiatrice ha frainteso il fumetto: così è cambiato il finale del film

 di Stella Delmattino

Ana Nogueira ha raccontato come una diversa interpretazione dell'opera di Tom King abbia influenzato una delle scelte più importanti dell'adattamento cinematografico

Gary Busey in Arma Letale
Azione & Avventura

Action, pallottole e inseguimenti: 3 film imperdibili per gli 82 anni della leggenda action Gary Busey

 di Andrea Palazzolo

Gary Busey è un artista eclettico che ha saputo reinventarsi a ogni film, divenendo punto di riferimento per una generazione.

Azione & Avventura

Not Alone: il trailer del nuovo film animato della Illumination con Timothée Chalamet e Selena Gomez

L'attore e la cantante guidano il cast vocale della nuova avventura originale dello studio di Cattivissimo Me, tra alieni, razzi e una romantica missione nello spazio

 Leggi di più
Azione & Avventura

Recensione Minions & Monsters: i combinaguai gialli conquistano la vecchia Hollywood

Il nuovo capitolo della saga Illumination porta i Minions nell'epoca del cinema muto, tra omaggi a Chaplin, Keaton e Lloyd, trovando una delle idee più riuscite dell'intero franchise

 Leggi di più
Azione & Avventura

Supergirl, la sceneggiatrice ha frainteso il fumetto: così è cambiato il finale del film

Ana Nogueira ha raccontato come una diversa interpretazione dell'opera di Tom King abbia influenzato una delle scelte più importanti dell'adattamento cinematografico

 Leggi di più
Azione & Avventura

Action, pallottole e inseguimenti: 3 film imperdibili per gli 82 anni della leggenda action Gary Busey

Gary Busey è un artista eclettico che ha saputo reinventarsi a ogni film, divenendo punto di riferimento per una generazione.

 Leggi di più
Azione & Avventura

Supergirl: il film cancellato di Sasha Calle era “completamente diverso” da quello con Milly Alcock

La sceneggiatrice Ana Nogueira rivela che il progetto con Sasha Calle fu completamente riscritto dopo l'arrivo di James Gunn

 Leggi di più