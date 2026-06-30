Vincent D’Onofrio non è solo Kingpin: dalla fantascienza al thriller, 5 grandi film nel giorno del suo compleanno

Con oltre quarant’anni di carriera, Vincent D’Onofrio si è affermato come uno degli attori più versatili del cinema americano. Capace di trasformarsi radicalmente per ogni personaggio, ha lasciato il segno soprattutto tra thriller, fantascienza, action e cinema di guerra. Dal cinema di guerra alla fantascienza, passando per horror psicologico, action e blockbuster, Vincent D’Onofrio ha costruito una carriera unica, imponendosi come uno degli interpreti più camaleontici della sua generazione.

Ancora oggi questi film rappresentano alcuni dei momenti più significativi della sua filmografia e spiegano perché continui a essere uno degli attori più apprezzati del cinema di genere. Ecco la nostra selezione dei cinque migliori film con Vincent D’Onofrio.

I magnifici sette (2016)

Nel remake western diretto da Antoine Fuqua, Vincent D’Onofrio interpreta Jack Horne, un cacciatore esperto dal carattere schivo che si unisce al gruppo guidato da Sam Chisolm. Pur circondato da un cast ricco di star, l’attore riesce a distinguersi grazie a una prova intensa e ricca di sfumature, in uno dei ruoli più apprezzati della sua carriera recente.

Jurassic World (2015)

Nel quarto capitolo della saga cinematografica di Jurassic Park, che ha inaugurato la trilogia Jurassic World, Vincent D’Onofrio veste i panni di Vic Hoskins, responsabile della sicurezza della InGen e principale antagonista umano del film. Convinto che i velociraptor possano essere impiegati come armi militari, il suo personaggio rappresenta una delle principali minacce per i protagonisti.

Men in Black (1997)

Nel blockbuster fantascientifico diretto da Barry Sonnenfeld, D’Onofrio interpreta Edgar, un contadino il cui corpo viene occupato da un gigantesco insetto alieno appartenente alla razza dei Bug. Grazie a una straordinaria interpretazione fisica, fatta di movimenti innaturali, espressioni deformate e una mimica inconfondibile, dà vita a uno dei villain più memorabili dell’intera saga.

The Cell – La cellula (2000)

Diretto da Tarsem Singh, The Cell è uno degli horror psicologici fantascientifici più visionari dei primi anni Duemila. Vincent D’Onofrio interpreta il serial killer Carl Stargher, offrendo una performance impressionante che alterna registri completamente diversi tra realtà e mondo onirico. Ancora oggi questa rimane una delle interpretazioni più inquietanti e celebrate della sua carriera.

Full Metal Jacket (1987)

Il ruolo che ha consacrato Vincent D’Onofrio. Nel capolavoro di Stanley Kubrick interpreta il soldato Leonard “Palla di Lardo” Lawrence, assoluto protagonista della celebre prima parte del film e uno dei personaggi più iconici del cinema di guerra. Per ottenere la parte l’attore aumentò di oltre 30 chilogrammi, una trasformazione fisica eccezionale che contribuì a rendere il personaggio ancora più memorabile. La sua interpretazione è oggi considerata uno dei momenti più iconici dell’intera filmografia di Kubrick.

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