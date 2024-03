13 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 13 marzo 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Un libro rivela in dettaglio la catena di errori dietro alla tragica morte sul set di Brandon Lee durante le riprese del film Il Corvo nel 1993 —> i dettagli

– Christopher Walken conferma di aver fatto il provino per la parte di Han Solo per il primo film di Star Wars —> le dichiarazioni

– Nel 2018 Syfy ha staccato la spina a Z Nation, serie con gli zombie prodotta dalla Asylum, ponendo fine allo show dopo cinque stagioni. Ieri, però, lo studio ha postato un messaggio sibillino su X, promettendo un “importante annuncio a breve” dal mondo di Z Nation, sottolineando che la “breve pausa” è quasi finita.

– Originariamente previsto per il 2025, la Warner Bros. ha annunciato oggi che l’atteso sequel The Batman Part II di Matt Reeves uscirà nelle sale solamente il 2 ottobre 2026.

– Il tanto atteso adattamento di Salem’s Lot di Stephen King del regista Gary Dauberman (Annabelle 3) è ancora senza una data di uscita, ma l’Hollywood Reporter riporta che il film NON uscirà nei cinema, bensì direttamente in streaming sulla piattaforma Max.

– Neve Campbell ha annunciato questo pomeriggio che tornerà a vestire i panni di Sidney Prescott in Scream 7. Inoltre, lo sceneggiatore originale della saga, Kevin Williamson, dirigerà il film.

L’attrice ha scritto sulla sua pagina Instagram:

Ciao a tutti. Sono così entusiasta di annunciare questa notizia!!! Sidney Prescott sta per tornare!!!! È sempre stato un vero spasso e un onore poter interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film e per ciò che hanno significato per me non è mai venuto meno. Sono molto felice e orgogliosa di dirvi che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso possibile, di riportare Sidney sullo schermo e non potrei essere più elettrizzata!!! Beh, in realtà potrei.

Anche se sono stata incredibilmente fortunata a girare questi film sia con il maestro dell’horror Wes Craven che con il talentuoso team formato da Matt e Tyler, ho sognato per molti anni quanto sarebbe stato fantastico realizzare uno di questi film con Kevin Williamson al timone. E ora sta accadendo, Kevin Williamson dirigerà Scream 7!

