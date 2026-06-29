Backrooms torna nei cinema: A24 accontenta i fan con 15 minuti di scene mai viste

Dopo aver conquistato il box office mondiale, Backrooms si prepara a tornare nelle sale americane. A24 ha infatti annunciato una nuova distribuzione del film horror diretto da Kane Parsons, accompagnata da una versione estesa che includerà 15 minuti di scene inedite.

Il nuovo montaggio sarà distribuito con il titolo Backrooms: Everything Must Go Edition e porterà la durata complessiva del film a 2 ore e 6 minuti, rispetto ai 111 minuti della versione uscita originariamente nelle sale.

La decisione arriva dopo gli straordinari risultati ottenuti dal film al botteghino. Backrooms ha infatti incassato circa 330 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di appena 10 milioni, diventando il maggiore successo commerciale nella storia di A24.

Un risultato che ha confermato il talento di Kane Parsons, autore diventato celebre grazie ai suoi cortometraggi pubblicati su YouTube prima del debutto nel lungometraggio.

Il film può contare anche su un cast di primo piano composto da Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell e Avan Jogia.

La sceneggiatura è firmata da Roberto Patino, mentre tra i produttori figurano anche Shawn Levy e James Wan, due nomi di riferimento del cinema di genere contemporaneo.

Con questa nuova edizione, A24 punta a riportare il pubblico in sala sfruttando il successo di uno degli horror più redditizi degli ultimi anni. Una strategia che conferma come il genere continui a vivere un momento particolarmente positivo, soprattutto quando riesce a trasformare idee nate sul web in autentici fenomeni cinematografici.

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