Sezione:

Home » News » Backrooms torna nei cinema: A24 accontenta i fan con 15 minuti di scene mai viste

Backrooms torna nei cinema: A24 accontenta i fan con 15 minuti di scene mai viste

29/06/2026 news di Stella Delmattino

Il fenomeno horror di Kane Parsons sarà riproposto nelle sale americane in una versione ampliata dopo aver infranto ogni record al box office per A24

backrooms film spiegazione film

Dopo aver conquistato il box office mondiale, Backrooms si prepara a tornare nelle sale americane. A24 ha infatti annunciato una nuova distribuzione del film horror diretto da Kane Parsons, accompagnata da una versione estesa che includerà 15 minuti di scene inedite.

Il nuovo montaggio sarà distribuito con il titolo Backrooms: Everything Must Go Edition e porterà la durata complessiva del film a 2 ore e 6 minuti, rispetto ai 111 minuti della versione uscita originariamente nelle sale.

La decisione arriva dopo gli straordinari risultati ottenuti dal film al botteghino. Backrooms ha infatti incassato circa 330 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di appena 10 milioni, diventando il maggiore successo commerciale nella storia di A24.

Un risultato che ha confermato il talento di Kane Parsons, autore diventato celebre grazie ai suoi cortometraggi pubblicati su YouTube prima del debutto nel lungometraggio.

Il film può contare anche su un cast di primo piano composto da Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett, Lukita Maxwell e Avan Jogia.

La sceneggiatura è firmata da Roberto Patino, mentre tra i produttori figurano anche Shawn Levy e James Wan, due nomi di riferimento del cinema di genere contemporaneo.

Con questa nuova edizione, A24 punta a riportare il pubblico in sala sfruttando il successo di uno degli horror più redditizi degli ultimi anni. Una strategia che conferma come il genere continui a vivere un momento particolarmente positivo, soprattutto quando riesce a trasformare idee nate sul web in autentici fenomeni cinematografici.

© Riproduzione riservata

Tags:Kane Parsons
a24 e deepmind accordo
Azione & Avventura

A24 apre all’intelligenza artificiale: accordo da 75 milioni di dollari con Google DeepMind

 di Stella Delmattino

Lo storico studio indipendente collaborerà con Google per sviluppare nuove tecniche di produzione e distribuzione basate sull'IA. La decisione sta già dividendo il mondo del cinema

Dead by Daylight vg
Horror & Thriller

Il film di Dead by Daylight prende forma: scelto il regista

 di Stella Delmattino

Dopo anni di sviluppo, l'adattamento cinematografico del celebre videogioco horror ha finalmente trovato il suo regista

mister yummy stephen king racconto
Horror & Thriller

Annunciato il film di Mister Yummy, un altro racconto di Stephen King arriva al cinema

 di Stella Delmattino

Ben Young, regista di Hounds of Love, dirigerà l'adattamento del racconto contenuto nella raccolta Il bazar dei brutti sogni

netflix compra lionsgate
Azione & Avventura

Netflix smentisce l’interesse per Lionsgate dopo le indiscrezioni sull’acquisizione

 di Stella Delmattino

Dopo il report di Semafor che parlava di un possibile interesse per lo studio, Netflix ha negato ufficialmente di voler acquisire Lionsgate

Horror & Thriller

Stephen King dice la sua su Obsession: soddisfatto, ma il voto spiazza

Lo scrittore ha commentato il nuovo horror di Curry Barker, uno dei fenomeni cinematografici più sorprendenti degli ultimi mesi

 Leggi di più
Horror & Thriller

Dopo 5 anni, la serie tv sequel che nessuno ricorda di Il Silenzio degli Innocenti torna su Prime Video

Ecco il sequel de Il silenzio degli innocenti, cancellato nel 2021, ora è su Prime Video. Perché vedere la serie con Rebecca Breeds.

 Leggi di più
Horror & Thriller

L’eredità di un cinema horror tutto italiano: tre film di un regista (purtroppo) poco conosciuto

Nel giorno del suo compleanno, è bene ricordare i film di Federico Zampaglione che lo hanno reso famoso nel mondo.

 Leggi di più
Horror & Thriller

From 4, il finale di stagione spiegato: cosa significa davvero e quali teorie hanno più senso

Il finale della quarta stagione cambia le regole del gioco: analizziamo gli indizi più importanti, il ruolo dell'Uomo in Giallo, Fatima e le teorie che trovano davvero riscontro nell'episodio

 Leggi di più
Horror & Thriller

Werwulf: il trailer ci trascina nel Medioevo oscuro dei lupi mannari di Robert Eggers

Dopo Nosferatu, il regista torna con un horror medievale che punta su folklore, atmosfera e una nuova visione del mito del lupo mannaro

 Leggi di più