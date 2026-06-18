Il film di Dead by Daylight prende forma: scelto il regista

Dopo anni di annunci, aggiornamenti e indiscrezioni, il film di Dead by Daylight compie finalmente uno dei passi più importanti del suo sviluppo.

L’adattamento cinematografico del celebre videogioco horror multiplayer ha infatti trovato il proprio regista: sarà Thordur Palsson, autore del recente horror The Damned, a guidare il progetto per il grande schermo.

La notizia arriva mentre il franchise celebra il suo decimo anniversario e continua a espandersi ben oltre il videogioco originale, tra nuovi contenuti, spin-off e collaborazioni che hanno contribuito a renderlo uno dei titoli horror più popolari degli ultimi anni.

Il film di Dead by Daylight venne annunciato ufficialmente nel 2023, quando Blumhouse e Atomic Monster, la casa di produzione fondata da James Wan, unirono le forze per portare il gioco al cinema.

Da allora gli aggiornamenti sono arrivati con una certa lentezza, ma negli ultimi mesi il progetto sembra aver finalmente trovato una direzione concreta.

All’inizio del 2026 era stato confermato che la sceneggiatura sarebbe stata affidata a Alexandre Aja, regista di Crawl, insieme a David Leslie Johnson-McGoldrick, già autore di film come The Conjuring 2.

L’arrivo di un regista rappresenta ora un ulteriore passo verso la produzione vera e propria.

Il fondatore di Blumhouse, Jason Blum, ha commentato l’annuncio spiegando perché questo fosse il momento ideale per condividere la notizia.

“Non esiste momento migliore del decimo anniversario per annunciare questa novità. Thordur è il regista a cui affidiamo il compito di portare Dead by Daylight dallo schermo su cui si gioca a quello del cinema.”

Anche James Wan ha sottolineato le qualità che hanno convinto i produttori a puntare su Palsson.

“Milioni di persone entrano ogni giorno nel mondo di Dead by Daylight. Thordur ha dimostrato con The Damned di saper costruire tensione e di far sentire allo spettatore il peso della paura. È esattamente ciò di cui questo film ha bisogno.”

Pur non essendo ancora un nome particolarmente noto al grande pubblico, Palsson è riuscito a farsi notare dagli appassionati di horror grazie a The Damned, film accolto molto positivamente dalla critica.

L’opera ha ricevuto recensioni favorevoli per la sua capacità di costruire atmosfera, tensione e senso di oppressione, elementi che sembrano perfettamente compatibili con l’universo di Dead by Daylight.

La scelta del regista suggerisce inoltre che il film potrebbe puntare non soltanto sull’azione o sul fan service, ma anche su un approccio più orientato all’horror puro.

Uno degli aspetti più complessi dell’operazione riguarda naturalmente il materiale di partenza.

Il gioco sviluppato da Behaviour Interactive è costruito attorno a una formula molto semplice: quattro sopravvissuti devono cercare di sfuggire a un assassino controllato da un altro giocatore.

Nel corso degli anni il roster dei killer è cresciuto enormemente, ma molti fan ricordano ancora i tre personaggi che hanno dato inizio a tutto: The Trapper, The Wraith e The Hillbilly.

Resta da capire quali elementi della mitologia del gioco verranno utilizzati nel film e in che modo gli sceneggiatori sceglieranno di trasformare una struttura multiplayer in una storia cinematografica tradizionale.

Per il momento non sono stati annunciati membri del cast né una data di uscita ufficiale.

Tuttavia, con sceneggiatori e regista ormai confermati, il progetto sembra finalmente essere entrato in una fase più concreta dello sviluppo.

Se la produzione dovesse proseguire senza ulteriori rallentamenti, le riprese potrebbero iniziare nel corso del 2027.

Per i milioni di giocatori che continuano a frequentare quotidianamente il Regno dell’Entità, il film di Dead by Daylight appare oggi molto più vicino a diventare realtà.

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