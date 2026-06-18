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Era un cattivo, poi è arrivata la redenzione: tutti amano Vegeta, ma Dragon Ball è pronto a qualcosa di nuovo

18/06/2026 news di Andrea Palazzolo

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol porta Vegeta sotto i riflettori con una redenzione vera. Scopri perché questa saga segna il riscatto definitivo del principe Saiyan.

Vegeta di Dragon Ball

Quando si parla di Dragon Ball, il nome di Akira Toriyama risuona come quello di un visionario che ha trasformato un anime comico d’avventura in una leggenda multimediale delle arti marziali fantasy. La serie ha regalato al mondo composizioni di pannelli magistrali, momenti iconici che hanno plasmato la cultura pop per decenni e personaggi indimenticabili entrati nell’immaginario collettivo globale. Eppure, c’è un aspetto in cui Dragon Ball non ha sempre brillato: lo sviluppo dei personaggi.

Certo, la saga ha regalato redenzioni memorabili che hanno trasformato spietati nemici in alleati iconici. Piccolo e Vegeta ne sono l’esempio lampante. Ma mentre il namecciano gode di un consenso praticamente unanime tra i fan, Vegeta divide e affascina. Il suo percorso da conquistatore senza cuore nella saga dei Saiyan a eroe alla fine della saga di Majin Bu rappresenta uno degli archi di redenzione più complessi e stratificati dello shonen. Tuttavia, né Dragon Ball Z né buona parte di Dragon Ball Super hanno davvero mostrato i frutti completi di questa evoluzione.

Il ritorno dell’anime con Dragon Ball Super: The Galactic Patrol promette di portare finalmente Vegeta sotto i riflettori in un modo che potrebbe eclissare persino il suo momento più celebrato. E per capire perché questa saga segna un punto di svolta, dobbiamo tornare indietro di oltre trent’anni.

Dragon Ball
Dragon Ball, fonte: Mediaset

La primavera del 1994 ha regalato ai fan uno dei momenti più controversi e commoventi della carriera di Vegeta. Durante la saga di Majin Bu, il principe dei Saiyan attraversa una crisi d’identità devastante. Ossessionato dall’idea di superare Goku, frustrato dalla propria stagnazione mentre il rivale continua a crescere, Vegeta scivola momentaneamente nelle vecchie abitudini. Si fa trasformare in un Majin, cedendo all’orgoglio nel suo senso più tossico, pur di ottenere la forza necessaria a colmare il divario.

Ma è proprio toccando il fondo che Vegeta trova la luce. Il suo sacrificio contro Bu, deciso a proteggere la famiglia e mettere da parte la faida con Goku, rappresenta un momento di redenzione potente. Anche se la sua morte iniziale si rivela vana, il gesto ha un peso simbolico enorme: è la culminazione di un viaggio dal guerriero spietato intenzionato a distruggere la Terra al padre di famiglia diventato uno dei suoi protettori principali.

Eppure, c’è qualcosa che manca in quella redenzione. Il sacrificio personale, per quanto nobile, viene smussato dalla meccanica delle resurrezioni che pervade l’universo di Dragon Ball. Gli addii forzati perdono parte del loro impatto quando sai che esiste sempre un modo per tornare. È una redenzione generica, un gesto grandioso ma privo di quella specificità che rende un’espiazione veramente significativa. Ed è qui che Dragon Ball Super: The Galactic Patrol cambia tutto.

Invece di concentrarsi su un sacrificio generico, questa saga mette Vegeta faccia a faccia con i crimini specifici del suo passato. Il richiamo alla saga di Namecc non è casuale: Vegeta torna a incontrare i namecciani, ma questa volta non come avversario disposto a massacrarli per le Sfere del Drago, bensì come loro protettore contro Moro e i suoi scagnozzi.

In questa saga, Vegeta diventa più forte, sì, ma lascia ancora spazio agli altri per brillare. Eppure compie alcuni dei suoi passi personali più grandi fino ad oggi. La serie esercita una reincorporazione sicura delle azioni precedenti di Vegeta per trasmettere davvero la gravità dell’espiazione per crimini che nessun comportamento domestico può cancellare da solo.

Dragon Ball Super: The Galactic Patrol rappresenta l’evoluzione narrativa che i fan di Vegeta aspettavano da anni. Finalmente, il principe dei Saiyan non è solo il rivale orgoglioso o il padre protettivo. È un uomo che guarda indietro ai propri errori, li riconosce senza scuse e lavora attivamente per rimediare mentre continua a vivere e combattere. Il prossimo anime di Dragon Ball Super non si limiterà a mostrare Vegeta forte. Mostrerà Vegeta completo. E questo potrebbe essere il suo momento più grande di sempre.

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