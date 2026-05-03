Sezione:

Home » TV » Horror & Thriller » La rapina in banca più geniale della storia: dopo anni, questa serie su Netflix ha ancora i colpi di scena migliori (devi guardarla)

La rapina in banca più geniale della storia: dopo anni, questa serie su Netflix ha ancora i colpi di scena migliori (devi guardarla)

03/05/2026 news di Andrea Palazzolo

A distanza di tanti anni, La Casa di Carta riesce ancora a stupire e ad avere una delle migliori strutture narrative di Netflix.

Una scena di La Casa di Carta

Oggi sembra normale accendere Netflix e trovare tra i contenuti più visti serie coreane, thriller tedeschi o drammi francesi. Squid Game, Lupin, The Glory, Unfamiliar: titoli stranieri che dominano le classifiche globali senza bisogno di remake in inglese o doppiaggi forzati. Ma c’è stato un tempo, non troppo lontano, in cui questa realtà era impensabile. E c’è stata una serie, una sola, che ha spaccato quel muro invisibile che separava le produzioni non anglofone dal grande pubblico internazionale. Era il 2018, e quella serie era La casa di carta.

Il crime thriller spagnolo creato da Álex Pina non è stata semplicemente un successo. È stata una rivoluzione silenziosa, un esperimento che ha ridefinito il modo in cui Netflix concepisce il proprio catalogo e il rapporto con il pubblico globale. Prima del Professore e della sua banda mascherata, l’idea di lanciare una serie in lingua originale spagnola, senza adattamenti o riscritture americane, e aspettarsi che diventasse un fenomeno mondiale era considerata una scommessa rischiosa. Forse folle.

La casa di carta debuttò sulla rete spagnola Antena 3 tra maggio e novembre 2017, pensata come una miniserie autoconclusiva di 15 episodi. La storia era ambiziosa: una rapina alla Zecca di Stato spagnola orchestrata da un genio criminale chiamato il Professore, interpretato da Álvaro Morte, e narrata dalla prospettiva di Tokyo, il personaggio di Ursula Corbero. Struttura narrativa complessa, salti temporali, flashback, cambi di punto di vista. Un puzzle adrenalinico che teneva incollati allo schermo.

Una scena iconica di La Casa di Carta
Una scena iconica di La Casa di Carta, fonte; Netflix

Netflix acquisì i diritti e fece una mossa apparentemente semplice ma strategicamente geniale: ritagliò i 15 episodi originali in 22 puntate più brevi, rendendo il ritmo ancora più serrato e compulsivo. Il risultato fu esplosivo. La serie divenne nel 2018 il programma non in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma, superando ogni previsione. Nello stesso anno vinse l’International Emmy Award per la Miglior Serie Drammatica, sigillando il suo status di fenomeno culturale globale.

Ma cosa rese davvero storico quel momento? Non fu solo il successo commerciale. Fu la dimostrazione, incontrovertibile, che Netflix non aveva bisogno di replicare il vecchio modello hollywoodiano. Non serviva più comprare i diritti di una serie straniera di successo, ingaggiare sceneggiatori americani, rifare tutto da zero con attori anglofoni e budget gonfiati. Bastava prendere il prodotto originale, mantenerlo autentico, sottotitolarlo o doppiarlo bene, e lasciare che la qualità della storia parlasse da sola.

Una delle protagoniste di La Casa di Carta
Una delle protagoniste di La Casa di Carta, fonte: Netflix

Questo approccio fece risparmiare tempo e denaro alla piattaforma, ma soprattutto restituì dignità e visibilità alle culture di provenienza. Gli spettatori non ricevevano più una versione edulcorata o americanizzata di una storia spagnola: ricevevano la Spagna autentica, con i suoi attori, i suoi dialoghi, le sue sfumature. E funzionava. Anzi, funzionava meglio.

Oggi, vedere un K-drama come Weak Hero scalare le classifiche mondiali non sorprende più nessuno. Ma nel 2018, quando La casa di carta dominava le conversazioni globali, quella era ancora fantascienza. La serie di Álex Pina ha aperto una porta che nessuno pensava potesse spalancarsi così velocemente. E da quella porta è passato un intero universo di storie, voci, culture che prima restavano confinate nei loro mercati locali. Netflix ha scommesso, ha rischiato, e ha vinto. E noi, senza quasi rendercene conto, abbiamo iniziato a guardare il mondo con occhi diversi. Tutto è cominciato con una banda di rapinatori in tuta rossa e maschera di Dalí.

© Riproduzione riservata

Tags:
La protagonista di If Wishes Could Kill
Horror & Thriller

Tra timori antichi e scene splatter, questa nuovissima serie Netflix è perfetta per un binge watching di fine settimana

 di Andrea Palazzolo

If Wishes Could Kill domina Netflix: il primo horror young adult coreano con violenza esplicita che sta ridefinendo il genere K-drama.

Tom Holland Spider-Man
Horror & Thriller

Tom Holland non è solo Spider-Man: ecco la serie tv da recuperare per scoprire il talento del giovane attore

 di Andrea Palazzolo

Dietro la maschera di Spider-Man si nasconde il giovane Tom Holland, ma al di là del suo ruolo, l'attore ha dimostrato così la sua bravura.

Barry Keoghan in Chernobyl
Horror & Thriller

Un’infezione corrompe il pianeta: se hai amato The Last of Us e vuoi vedere il vero terrore, devi guardare questa serie cult

 di Andrea Palazzolo

The Last of Us è diventata una delle serie più amate degli ultimi anni, ma un'altra ha spianato la strada al suo successo ed è su HBO.

Poster di Breaking Bad
Horror & Thriller

Viene incastrato e ora è pronto a vendicarsi: su Prime Video trovi la versione italiana di Breaking Bad (e non te la puoi perdere)

 di Andrea Palazzolo

Tradimenti, droga, giustizia e criminalità. Sono questi gli ingredienti di un thriller tutto italiano che imita Breaking Bad.

Azione & Avventura

Meglio i demoni o i giganti? In attesa del nuovo film di Demon Slayer, devi vedere questo anime sensazionale su Netflix

Hai apprezzato Demon Slayer e non vedi l'ora di vedere il finale dell'anime? Ecco cosa potresti recuperare su Netflix nell'attesa.

 Leggi di più
Azione & Avventura

Hai visto Full Metal Alchemiste vuoi immergerti in un’altra storia familiare ricca d’azione? Questo è l’anime che fa per te

Hai finito Fullmetal Alchemist Brotherhood? Scopri l'anime simile da vedere assolutamente, uno che cambierà il tuo approccio alle storie.

 Leggi di più
Azione & Avventura

Ami l’anime originale di Dragon Ball? Devi recuperare il suo sequel ufficiale (che sta dividendo i fan)

Il sequel ufficiale di Dragon Ball sta dividendo i fan. Perché guardarlo e perché in tanti si stanno lamentando.

 Leggi di più
Azione & Avventura

Non sai cosa vedere questa fine settimana? Questo action splatter di 5 anni fa è perfetto per svagarsi prima del lunedì

Se non sai cosa guardare questa fine settimana, il consiglio che possiamo darti è questo film action splatter.

 Leggi di più
Azione & Avventura

Man on Fire (Netflix): recensione della serie in 7 episodi tra vendetta e trauma

Yahya Abdul-Mateen II raccoglie un’eredità pesante in un adattamento che amplia la superficie ma perde profondità, trasformando una storia intensa in un racconto diluito

 Leggi di più