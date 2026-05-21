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Titolo originale: アリオン , uscita: 15-03-1986. Regista: Yoshikazu Yasuhiko.

Arion arriva per la prima volta al cinema: il kolossal anime anni ’80 con le musiche di Joe Hisaishi

21/05/2026 trailer news di Stella Delmattino

Il film cult del creatore dei character design di Gundam nelle sale italiane a giugno con un evento speciale Nexo Studios

arion film anime 1986 giappone

Dopo quasi quarant’anni dalla sua uscita originale, Arion arriva finalmente per la prima volta nei cinema italiani con un evento speciale dedicato a uno dei grandi cult nascosti dell’animazione giapponese anni ’80.

Distribuito da Nexo Studios in collaborazione con Yamato Video, il film sarà proiettato nelle sale italiane soltanto il 22, 23 e 24 giugno all’interno della nuova stagione di Anime al Cinema.

Scritto, disegnato e diretto da Yoshikazu Yasuhiko, storico autore dietro gli iconici character design del primo Mobile Suit Gundam, Arion è considerato ancora oggi uno dei grandi kolossal fantasy dell’animazione giapponese classica.

Tratto dal manga pubblicato tra il 1979 e il 1984, il film reinterpreta la mitologia greca in chiave fantasy epica seguendo il giovane Arion, coinvolto in una guerra tra dèi, profezie e tradimenti destinata a cambiare il destino del mondo.

Per anni l’opera è rimasta una sorta di tesoro nascosto per appassionati anime e collezionisti, ma negli ultimi tempi è stata progressivamente riscoperta anche per il suo enorme valore artistico e tecnico. Arion appartiene infatti alla grande stagione dell’animazione realizzata interamente a mano, con fondali dipinti, animazioni tradizionali e una cura visiva che oggi appare sempre più rara nell’industria contemporanea.

Ogni sequenza del film restituisce la sensazione di trovarsi davanti a un’opera costruita fotogramma per fotogramma con un’ambizione quasi monumentale, lontanissima dalla standardizzazione digitale moderna. È proprio questo uno degli aspetti che rende ancora oggi Arion così affascinante agli occhi del pubblico contemporaneo.

A rendere ancora più importante il ritorno del film sul grande schermo è inoltre la presenza delle musiche di Joe Hisaishi, storico compositore dei capolavori di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli. La colonna sonora orchestrale accompagna il racconto con toni epici, malinconici e solenni, amplificando il senso di avventura, tragedia e meraviglia che attraversa tutta la storia.

Visto oggi, Arion appare come una rarissima combinazione tra fantasy mitologico, cinema d’animazione autoriale e spettacolo epico anni ’80. Un’opera che unisce il fascino universale della mitologia classica all’estetica anime più ambiziosa e artigianale di quel periodo.

Per il pubblico italiano, il ritorno del film rappresenta anche l’occasione per recuperare finalmente un titolo rimasto a lungo poco accessibile fuori dal Giappone. Negli ultimi mesi il manga originale è stato inoltre pubblicato per la prima volta in Italia in edizione deluxe da J-POP Manga, contribuendo ulteriormente alla riscoperta dell’opera.

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