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Titolo originale: Violent Night 2 , uscita: 02-12-2026. Regista: Tommy Wirkola.

Un’altra notte violenta e silenziosa: il trailer presenta Mamma Natale, interpretata da Kristen Bell

04/08/2026 trailer news di Stella Delmattino

David Harbour torna nei panni del Babbo Natale più letale del cinema. Nel sequel dovrà salvare un centro commerciale senza i suoi poteri magici, con l'aiuto di una combattiva Mamma Natale

Un'altra notte violenta e silenziosa film 2026 Kristen Bell

Dopo aver trasformato Babbo Natale in un improbabile eroe action nel 2022, David Harbour è pronto a tornare in azione. Universal Pictures ha diffuso il primo trailer di Un’altra notte violenta e silenziosa (Violent Night 2), sequel della commedia action horror diretta ancora una volta da Tommy Wirkola, che introduce una nuova protagonista destinata a rubare la scena: Mamma Natale, interpretata da Kristen Bell.

Il film arriverà nelle sale il 4 dicembre e riporterà sullo schermo il Santa Claus più scorretto, sanguinario e irresistibile visto al cinema negli ultimi anni.

Dopo aver affrontato una banda di mercenari nel primo film, questa volta Babbo Natale dovrà vedersela con un nuovo nemico. Il candidato agli Emmy e ai Golden Globe Jared Harris interpreta infatti uno spietato boss della criminalità che sta terrorizzando i commercianti del Silver Bell Mall.

Il problema è che Santa Claus, dopo aver perso di vista il vero spirito del Natale, si ritrova improvvisamente privo dei suoi poteri magici. Per fermare i criminali dovrà quindi affidarsi non solo alle proprie capacità di combattimento, ma anche alla solidarietà della comunità che anima il centro commerciale.

La grande novità del sequel è l’ingresso in scena di Mamma Natale, interpretata da Kristen Bell. Sarà lei l’alleata decisiva di Santa Claus quando la situazione sembrerà ormai fuori controllo.

Il trailer la mostra armata di una grande spada e pronta a entrare direttamente in azione, suggerendo che anche lei possieda abilità decisamente fuori dal comune.

Secondo i produttori, il personaggio era stato preso in considerazione già durante lo sviluppo del primo film, ma si è preferito conservarlo per un sequel che potesse valorizzarne maggiormente il ruolo.

Alla regia torna Tommy Wirkola, mentre la produzione è ancora una volta affidata a Kelly McCormick e David Leitch, fondatori di 87North, lo studio dietro franchise come John Wick, Nobody, Bullet Train, Atomica Bionda e The Fall Guy.

La sceneggiatura è nuovamente firmata da Pat Casey e Josh Miller.

Nel cast trovano spazio anche Joe Pantoliano, Daniela Melchior, Andrew Bachelor e il wrestler della AEW Maxwell Friedman.

Con oltre 76 milioni di dollari incassati nel mondo, Una Notte Violenta e Silenziosa era diventato uno dei cult natalizi più inaspettati degli ultimi anni, grazie alla sua miscela di humor nero, violenza sopra le righe e atmosfera da action anni Ottanta.

Le prime immagini confermano che il sequel non intende rinunciare a quella formula, ma punta ad ampliarla introducendo nuovi personaggi, un antagonista di peso e una Mamma Natale pronta a trasformarsi in una guerriera. Il Natale, ancora una volta, sarà decisamente meno tranquillo del previsto.

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube

Tags:David HarbourJared HarrisTommy Wirkola
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