3 aprile 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– La protagonista Kirsten Dunst ha ricordato la non piacevole esperienza del bacio a testa in giù nel film Spider-Man di Sam Raimi del 2002 —> le dichiarazioni

– Il creatore Chris Carter rivela che lo studio cercava una agente Scully molto più sexy di Gillian Anderson per la serie X-Files —> le dichiarazioni

– In una recente chiacchierata con The Six O’Clock Show della Virgin Media Television, Russell Crowe ha fornito aggiornamenti sul possibile sequel di L’esorcista del Papa:

Al momento è in discussione. I produttori originali… originariamente avevano ricevuto il via libera dallo studio non solo per un sequel, ma per due. Ma al momento c’è stato un cambio di regia agli studios, quindi la cosa è in sospeso … Ricordate che l’uomo su cui è basato il film, Gabriele Amorth, ha scritto dodici libri. Quindi abbiamo materiale di partenza più che sufficiente per fare uno o due film in più. Ma probabilmente non accadrà prima dell’anno prossimo.

– Keith Levine, produttore del recente reboot di Hellraiser diretto da Davi Bruckner ha parlato del sequel con ComicBook.com:

Stiamo cercando di realizzare Hellraiser 2 e abbiamo cominciato a parlarne e [David] Bruckner è coinvolto. Abbiamo speso molto tempo ed energie per rilanciare quell’universo. Abbiamo ragionato molto per creare il look dei Cenobiti, per capire come realizzarli, e abbiamo imparato molto. E penso che, andando avanti, ci piacerebbe che tutte quelle conoscenze venissero messe a frutto.

– Durante un’intervista con CBR al WonderCon, al regista Sam Raimi è stato chiesto delle voci secondo cui starebbe lavorando ad un nuovo film di Spider-Man con Tobey Maguire:

Beh, non ne ho ancora sentito parlare. L’ho letto, ma non ci sto ancora lavorando. Voglio dire, Marvel e Columbia hanno così tanto successo con gli attuali [film] di Spider-Man, e non so se torneranno da me e mi diranno: “Bene ragazzu, possiamo raccontare anche ‘quella’ storia!”. E non ne ho parlato con Tobey, ma forse la Marvel lo ha fatto, o la Columbia Pictures. Ma ho appena lavorato con la Marvel su un film intitolato Doctor Strange nel Multiverso della Follia …. Quindi sono in ottimi rapporti con loro. Sono sicuro che ne sentirei parlare se fosse in lavorazione. Credo di si. Non so.

– Nel corso di una recente intervista con LADbible, Ewan McGregor ha affrontato il tema spinoso della seconda stagione di Obi-Wan Kenobi:

Non lo so. Non ho ricevuto nessuna telefonata dalla Lucasfilm o dalla Disney che mi dicesse: “Facciamone un’altra”. Obi-Wan è stata realizzata come serie limitata, è stata distribuita e alla gente piace, cosa di cui sono molto, molto contento. Spero che avremo la possibilità di farne un’altra e sono sicuro che la faremo. Sono abbastanza sicuro, sapete.

– Adam Wingard ha parlato con CB del suo prossimo adattamento cinematografico del popolare cartone animati degli anni ’80 ThunderCats:

La mia versione sarà al 100% quella degli anni ’80. Ho visto il reboot, ma se devo essere onesto, quello degli anni ’80 è ciò che Thundercats è per me, ed è quello che avrei ricreato al cinema. Quando ero al liceo, ero così appassionato di Thundercats che ho scritto una sceneggiatura di 270 pagine, a mano. Era il mio sogno più grande da bambino, fare un film sui Thundercats, ed eccomi qui con la possibilità di farlo davvero.

– 4DM ha diffuso il trailer di The Jack in the Box Rises, sequel di The Jack in the Box del 2019 e The Jack in the Box – Il risveglio del 2022, ancora una volta diretto da Lawrence Fowler. Data di uscita: 9 aprile.

La trama:

Quando Raven viene mandata in un collegio femminile, scatena un demone da una misteriosa Jack-in-the-box d’epoca nascosta nel cortile della scuola. Riusciranno le studentesse a uscirne vive o il demone mieterà le vittime di cui ha bisogno per restare in vita?

Nicholas Anscombe, Isabella Colby Browne, Leona Clarke, Oli Meredith, Anna Blackburn, Jade Groves e Georgia Conlan.

Il trailer:

