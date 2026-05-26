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He-Man torna a Eternia: il nuovo reboot animato di Masters of the Universe arriva a giugno

26/05/2026 news di Stella Delmattino

Mattel prepara il grande rilancio del franchise tra nuova serie YouTube, nostalgia anni ’80 e il film live-action in arrivo al cinema

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Dopo anni di rilanci tra fumetti, action figure e serie animate, Masters of the Universe è pronto a tornare ancora una volta con un nuovo reboot dedicato a He-Man e al mondo di Eternia.

Secondo le ultime informazioni emerse dal magazine The Toy Book, la nuova serie animata debutterà ufficialmente il 10 giugno in esclusiva su YouTube, diventando il prossimo tassello del grande piano con cui Mattel vuole riportare il franchise al centro della cultura pop.

Il ritorno della saga arriva proprio mentre cresce l’attesa per il nuovo film live-action diretto da Travis Knight, che dovrebbe riportare He-Man sul grande schermo dopo decenni di tentativi falliti, reboot cancellati e produzioni finite nel limbo.

Questa nuova incarnazione animata sembra però avere un obiettivo molto preciso: avvicinare una nuova generazione di spettatori senza perdere il forte legame nostalgico con la storica serie anni ’80.

Nick Karamanos, Senior Vice President of Entertainment Partnerships di Mattel, ha spiegato così la strategia dell’azienda:

Per noi conta l’intero universo del brand e il modo in cui possiamo mantenerlo vivo per i bambini. È una parte fondamentale del piano”.

Lo stesso dirigente si è detto convinto che anche la serie originale possa presto vivere una nuova ondata di popolarità:

Credo che la serie classica sarà il prossimo grande titolo rétro a tornare davvero sotto i riflettori”.

A confermare ulteriormente il progetto è stato anche lo sceneggiatore e regista Matthew Brown, che ha rivelato di aver lavorato negli ultimi mesi al reboot:

Finalmente posso parlare di quello su cui ho lavorato negli ultimi sei mesi: un nuovo reboot animato di Masters of the Universe per Mattel”.

Secondo alcune informazioni trapelate online, la serie potrebbe intitolarsi Masters of the Universe: Tales from Eternia e dovrebbe essere composta da circa 20 episodi, probabilmente strutturati come brevi avventure animate.

Negli ultimi anni il franchise aveva già provato a reinventarsi attraverso le produzioni Netflix supervisionate da Kevin Smith, ma questo nuovo progetto sembra voler rappresentare qualcosa di più ampio: un vero rilancio coordinato dell’intero universo di He-Man.

Ed è facile capire perché Mattel continui a puntare così tanto sul brand. Tra castelli fantasy, spade magiche, creature mostruose e villain iconici come Skeletor, Masters of the Universe resta ancora oggi uno dei franchise più riconoscibili della cultura pop anni ’80.

Se il film live-action riuscirà davvero a conquistare il pubblico, il ritorno della serie animata potrebbe essere soltanto il primo passo verso una nuova espansione multimediale del mondo di Eternia.

Per i fan storici di He-Man, intanto, il messaggio è già chiarissimo: il potere di Grayskull sta tornando.

© Riproduzione riservata

Tags:Masters of the Universe
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