Il Caso Thomas Crown: Michael B. Jordan ruba la scena nel trailer del nuovo heist thriller

Michael B. Jordan indossa abiti impeccabili, scala grattacieli, si lancia da una scogliera e attraversa musei sorvegliati con l’aria di chi considera ogni sistema di sicurezza una semplice provocazione. Il nuovo trailer de Il Caso Thomas Crown presenta una rilettura più atletica e spettacolare del celebre ladro gentiluomo, senza rinunciare all’eleganza, alla seduzione e al gioco di intelligenza che hanno sempre definito la storia.

Il vincitore del premio Oscar per I peccatori non si limita questa volta a occupare il centro dell’inquadratura. Michael B. Jordan dirige, produce e interpreta il film, assumendo il controllo completo di una nuova versione chiamata a confrontarsi con due precedenti particolarmente ingombranti: l’originale del 1968 di Norman Jewison con Steve McQueen e Faye Dunaway e il remake del 1999 diretto da John McTiernan, con Pierce Brosnan e Rene Russo.

Il trailer introduce Thomas Crown come un miliardario affascinante, sofisticato e apparentemente inattaccabile. Dietro la superficie del collezionista privilegiato si nasconde però un uomo capace di organizzare furti complessi e muoversi con disinvoltura tra musei, ricevimenti e località internazionali.

La sinossi ufficiale lo descrive come “l’uomo più pericoloso della stanza” proprio perché è quello che nessuno sta guardando. Una formula che sintetizza bene l’immagine costruita dal trailer: Crown non ricorre soltanto alla forza o alla tecnologia, ma sfrutta il proprio carisma per distrarre, manipolare e anticipare chi cerca di fermarlo.

Jordan sembra portare nel personaggio parte dell’intensità fisica sviluppata con la saga di Creed, combinandola con un’eleganza più vicina a quella di un moderno agente segreto. L’impressione, almeno dalle prime immagini, è quella di un heist thriller molto più orientato all’azione rispetto ai suoi predecessori, tra inseguimenti, esplosioni, arrampicate e fughe ad alta velocità.

Il paragone con James Bond è quasi inevitabile. Del resto, già la versione con Pierce Brosnan trasformava l’investigazione su un furto d’arte in un gioco erotico e sofisticato dominato da abiti su misura, auto di lusso e paesaggi da cartolina. Jordan sembra riprendere quella dimensione, spingendola però verso un cinema più dinamico e muscolare.

Di fronte a Thomas Crown troviamo Adria Arjona, chiamata a interpretare la donna incaricata di smascherarlo. Il trailer suggerisce immediatamente una dinamica fondata sulla reciproca attrazione e sulla diffidenza: lei sa di avere davanti un uomo pericoloso, mentre lui sembra considerare l’indagine parte integrante del divertimento.

È il meccanismo centrale di ogni versione de Il Caso Thomas Crown. Il furto rappresenta soltanto il punto di partenza; il vero spettacolo nasce dallo scontro tra due persone intelligenti, consapevoli di essere contemporaneamente avversarie e possibili complici.

Arjona, già apprezzata in Andor e Hit Man – Killer per caso, appare perfettamente a proprio agio dentro questa combinazione di ironia, sensualità e sospetto. La chimica con Jordan sarà inevitabilmente uno degli elementi decisivi del film: senza una tensione credibile tra il ladro e la sua inseguitrice, anche il colpo più elaborato rischierebbe di ridursi a semplice esercizio di stile.

Accanto ai due protagonisti, Il Caso Thomas Crown riunisce un cast particolarmente ricco. Ne fanno parte Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira e Pilou Asbæk, anche se il trailer evita comprensibilmente di chiarire il ruolo che ciascuno avrà nella complessa rete di alleanze e tradimenti.

La presenza di interpreti tanto differenti suggerisce che il progetto non voglia limitarsi a replicare la struttura del film del 1999. Il materiale promozionale insiste inoltre sul concetto di vendetta, riassunto dalla frase “La vendetta è un’opera d’arte”. Thomas Crown potrebbe quindi non agire più soltanto per noia, vanità o desiderio di misurarsi con un’impresa impossibile.

Il trailer lascia intravedere un legame tra i furti e la restituzione di opere o manufatti sottratti in passato, introducendo potenzialmente una motivazione più personale e politica. Sarà necessario vedere quanto questa direzione verrà approfondita nel film e quanto resterà invece una cornice utile a rendere il protagonista più vicino alla sensibilità contemporanea.

La nuova versione nasce da una sceneggiatura di Drew Pearce e Jason Hall, sviluppata a partire da una storia dello stesso Pearce e di Alan R. Trustman, autore del copione originale del 1968.

Nel film di Norman Jewison, Thomas Crown era un uomo d’affari annoiato che organizzava una rapina in banca per il puro piacere della sfida. Il remake di John McTiernan trasferì invece il crimine nel mondo dell’arte, costruendo intorno a Brosnan e Rene Russo uno dei più eleganti duelli sentimentali del cinema degli anni Novanta.

La sequenza del museo accompagnata da Sinnerman di Nina Simone resta ancora oggi l’immagine più riconoscibile di quella versione. Per Michael B. Jordan, il compito non sarà quindi soltanto aggiornare il personaggio, ma trovare un’identità visiva capace di reggere il confronto con un film diventato nel tempo sinonimo di lusso, erotismo e sofisticazione.

Le prime immagini promettono un thriller internazionale costruito su località spettacolari, costumi ricercati, furti impossibili e una forte componente romantica. Jordan appare sicuro nel ruolo, mentre la fotografia e la messa in scena sembrano cercare deliberatamente quella qualità patinata che il pubblico associa al nome di Thomas Crown.

Resta da capire se dietro l’eleganza ci sarà anche un gioco psicologico all’altezza dei precedenti. Il fascino della storia non è mai dipeso soltanto dal valore dell’opera rubata, ma dal piacere di osservare due persone tentare di capire chi, tra loro, stia conducendo davvero la partita.

Il Caso Thomas Crown arriverà nelle sale italiane il 4 marzo 2027.

© Riproduzione riservata